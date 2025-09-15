ST-läkare inom gynekologi och obstetrik / Vikarierande underläkare
Har du ett särskilt intresse för gynekologi och obstetrik? Är du intresserad av att göra specialisttjänstgöring hos oss på Kvinnokliniken i Halmstad? Då ska du skicka in din ansökan till oss idag!Publiceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Här erbjuds du ett intressant och varierande arbete inom både gynekologi och obstetrik.
Jourtjänstgöring ingår i ST-tjänsten.
Vi har stort fokus på att arbeta i team inom både obstetrik och gynekologi. Vi ser det som viktigt att alla deltar i både kliniskt arbete och i utvecklingsarbete, allt för att våra medarbetare skall utvecklas och för att vi ska kunna ge den bästa vården till de halländska kvinnorna.
Vi erbjuder en ST-tjänst respektive ett vikariat på 6 månader med möjlighet till förlängning.
Anställningarna är på Kvinnokliniken Hallands sjukhus med placering i Halmstad.
Om arbetsplatsen
Kvinnokliniken i Halland är uppdelat på tre utbudspunkter; Halmstad, Varberg och Kungsbacka med förlossningsenheter i Halmstad och Varberg. Vi har drygt 3000 förlossningar per år på Kvinnokliniken i Halland. Vi värderar en god arbetsmiljö högt samt lägger stor vikt vid utbildning för såväl ST-läkare som specialister och överläkare. Vi är idag 29 läkare på kliniken varav 11 är ST-läkare.
Obstetrik Halmstad
I Halmstad har vi en obstetrisk enhet med ungefär 1500 förlossningar per år samt en antenatalavdelning och en BB-avdelning. I Halmstad ligger Hallands barnkliniks neonatalavdelning som tar hand om barn från graviditetsvecka 28. Förlossningen i Halmstad ansvarar därmed för Hallands riskförlossningar. I vårt uppdrag ingår även att ansvara för alla läkarbesök inom kvinnohälsovården.
Gynekologi Halmstad
Här finns en verksamhet omfattande benign gynekologisk kirurgi inklusive robotkirurgi, samt en välfungerande mottagningsoperation. Vidare finns en stor gynekologisk specialistmottagning med planerade och akuta patienter samt onkologisk verksamhet. Vår slutenvårdsavdelning har 5 dygnet runt-vårdplatser och 3 dagvårdsplatser.
Om ST-utbildningen i Halmstad
Som ST-läkare i Halmstad är du en uppskattad och självklar del av kliniken och deltar i alla klinikens arbetsuppgifter. Vi är utbildningsfokuserade och erbjuder såväl intern som extern fortbildning för alla läkare. Vi har en aktiv ST-grupp som driver förbättringsarbeten löpande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med ett stort intresse för gynekologi och obstetrik. Genomförd/godkänd AT- alt. BT-tjänstgöring vid anställningsstart är ett krav. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta inom gynekologi/obstetrik är det meriterande.
Du är nyfiken och intresserad, och drivs av att skapa en god och jämlik vård. Du värderar det kollegiala samarbetet högt då vårt yrke kräver tätt samarbete mellan olika professioner. Vi arbetar med stort patientfokus som kräver engagemang. Du förväntas ha ett positivt och professionellt förhållningssätt och bemötande till patienter och arbetskamrater. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Om du har intresse för forskning ser vi det som en tillgång.
Varmt välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering planerar vi att hålla intervjuer i november.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
