ST-läkare inom Allmänmedicin till Närvården Norberg
Region Västmanland / Läkarjobb / Norberg Visa alla läkarjobb i Norberg
2026-06-15
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Nu söker vi ny medarbetare till vår läkargrupp. Våra tre allmänspecialister känner sig taggade att handleda en ny förmåga. Är du legitimerad läkare? Har du stort intresse för allmänmedicin och gillar utmaningar? Då ska du söka till oss i Norberg som ligger ca 7 mil norr om Västerås. I glesbygd lär du dig det där lilla extra. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Vi arbetar med hela primärvårdsuppdraget och ditt arbete är därför omväxlande med bredd och variation inom hela det allmänmedicinska området. En utmaning som kräver både hög kompetens och erfarenhet. Arbetet bygger på bra och långsiktiga relationer med patienter vilket är värdefullt och bidrar till att skapa en trygg och säker vård. En annan utmaning är vårdcentralens läge i länet som innebär att vi tar emot många akuta patienter.
Samarbete är viktigt hos oss och vi värdesätter teamarbete. Vi jobbar ständigt med utvecklingsarbete där syftet är ge en trygg och säker vård till våra patienter men också för att optimera de resurser som vi har och hushålla med dem på bästa möjliga sätt. Hos oss får du ett spännande jobb där du gör skillnad!
Närvårdens vårdcentraler har ett uttalat utbildningsfokus och som ST-läkare inom allmänmedicin får du en tydlig utbildningsplan efter ditt behov. Fortlöpande handledning både på vårdcentral och under din placering på olika kliniker ger det stöd som behövs för att du ska känna trygghet och att växa i rollen.
Om arbetsplatsen
De 11 regiondrivna vårdcentralerna samt vårdcentralernas jourmottagningar i Västmanland drivs som en intraprenad med en styrelse och Region Västmanland som ägare. Verksamheten samlas under namnet Närvården Västmanland och tillsammans arbetar vi för att erbjuda en tillgänglig och kvalitativ primärvård i hela länet. Vi satsar kontinuerligt på utveckling av våra arbetsplatser för att möta framtidens primärvård.
Närvården Norberg är centralt belägen i Norberg och vi ansvarar för drygt 4500 listade patienter. Vår mottagning omfattar läkar- och distriktssköterskemottagning, mödra- och barnhälsovård, fysioterapi- och arbetsterapiverksamhet samt kurator och dietist. Våra medarbetare har lång erfarenhet och stor kompetens där du som ny kan få stöd och hjälp i dina frågor.
Vi har bra arbetsmiljö, stabil personalgrupp, bra flöden och fina resultat i patientenkät. Med oss kan du känna dig både trygg och utmanad! Vi har även bra förmåner och schyssta villkor. Extra förmånligt är våra tjänstepensioner och möjligheten att löneväxla.
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken på mer?
Kontakta Anders eller Johanna så kan de berätta mer om tjänsten och arbetsplatsen. Känns det intressant är du välkommen att besöka oss för en närmare titt!Kvalifikationer
Vi söker dig som har godkänd svensk läkarlegitimation. Meriterande är tidigare erfarenhet av arbete inom primärvård. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift och gärna erfarenhet av journalsystemet Cosmic.
Du har en personlig mognad som innebär att du är stabil och trygg i din yrkesroll och möter patienter och kollegor med respekt och lyhördhet. Du ska ha lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter då allt kan hända på en vårdcentral. Medarbetarna på vårdcentralen arbetar nära tillsammans och god förmåga att samarbeta och kommunicera med andra är av stor betydelse. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och värdesätter engagemang samt ett positivt förhållningssätt i arbetet.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 15 juni 2026
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
738 30 NORBERG Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Johanna Axelsson johanna.axelsson@regionvastmanland.se +4622347217 Jobbnummer
9964292