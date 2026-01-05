ST-läkare inom akutsjukvård till Akutmottagning Lund
2026-01-05
Gör skillnad. Varje dag.
Verksamhetsområde (VO) akutsjukvård och internmedicin erbjuder ett spektrum av spännande utmaningar och möjligheter. Akutverksamheten tillhör landets största med över 140 000 besök varje år. Dessa fördelas på två akutmottagningar, en i Lund och en i Malmö. Specialistläkare i akutsjukvård finns vid båda akutmottagningarna och arbetar i nära team med sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare.
Vi utbildar akutläkare för framtidens akutsjukvård med hög kompetens i första linjen.
Akutmottagningarna har en bred akutverksamhet och ett gott utbildnings- och forskningsklimat. ST-tjänsten är normalt på fem år med mål att uppnå specialistkompetens i akutsjukvård. En ST-plan upprättas i samråd med studierektor, handledare och sektionschef. Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Vi söker nu två ST-läkare till Akutmottagningen i Lund.
På akutmottagningen kommer du att ta hand om barn och vuxna i alla åldrar med ett brett spann av olika sjukdomar och tillstånd. Arbetet förläggs över hela dygnet. Vid arbete på akutmottagningen finns tillgänglighet till handledning av specialister i akutsjukvård dygnet runt. Tjänstgöringen kommer att ha sin bas i Lund, men tjänstgöring förekommer på andra verksamheter inom Region Skåne.Kvalifikationer
Du som person har driv och ett stort intresse för utveckling, lärande och självklart akutsjukvård! Du ser värdet av ett gott teamarbete och bidrar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Ditt engagemang och positiv inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Du trivs i en omväxlande miljö och kan anpassa ditt arbetssätt utifrån förändrade omständigheter. Du förstår vikten av personcentrerad vård och individens behov. Eftersom vi månar mycket om ett gott arbetsklimat lägger vi mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
För bättre att förstå innebörden av jobbet kan du med fördel läsa Socialstyrelsen föreskrifter för akutsjukvård samt akutsjukvårdens uppdrag som definierat av Svensk Förening för Akutsjukvård.
Vi söker dig som har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Tidigare arbetslivserfarenhet inom akutsjukvård samt relevant forskning är meriterande.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig! Ansökan ska innehålla CV, personligt brev med motivering till varför du söker dig just till akutsjukvård, samt minst två referenser.
ÖVRIGT
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig! För att anses som komplett ska ansökan inkludera CV, personligt brev med motivering till varför du söker dig just till akutsjukvård, samt minst två referenser.
