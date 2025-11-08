ST-läkare, infektionssjukdomar, Infektionskliniken, Umeå
Region Västerbotten, Infektionsklinik Umeå / Läkarjobb / Umeå Visa alla läkarjobb i Umeå
2025-11-08
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Infektionsklinik Umeå i Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Som ST-läkare på Infektionskliniken vid Norrlands universitetssjukhus erbjuds du ett intressant och utmanande arbete i en dynamisk och förbättringsinriktad verksamhet. Vi värnar om den individuella utvecklingen till infektionsspecialist med tydligt fokus på handledning och undervisning. Hos oss har du möjlighet att påverka och främja patientsäkerheten, kvalité och utveckling, tillgängligheten och en god arbetsmiljö.
Infektionskliniken är en läns- och regionklinik med bred verksamhet och status som Universitetssjukvårdsenhet. Vårt huvuduppdrag är omhändertagande av patienter med allvarliga, ovanliga och komplicerade infektioner där vi även har en särskild roll i epidemi- och pandemisituationer. Kliniken har en vårdavdelning med 19 fastställda vårdplatser och en mottagning. Vid kliniken arbetar drygt 100 personer.
På infektionsavdelningen är vanligt förekommande sjukdomstillstånd sepsis, pneumoni, pyelonefrit, hud-och mjukdelsinfektioner, led-och skelettinfektioner, tarminfektioner, influensa, covid-19, endokardit och tuberkulos.
På dagtid är vår akutverksamhet förlagd till infektionsmottagningen. Här finns också den planerade verksamheten inom profildiagnoserna hepatit, HIV, tuberkulos, oklar feber, immunbrist och bärarskap av multiresistenta bakterier liksom vår resemedicinska mottagning. Tuberkuloscentrum Norr har sin bas på infektionsmottagningen. I anslutning till infektionsmottagningen finns även vår sprutbytesenhet.
Vid Infektionskliniken bedrivs omfattande konsultverksamhet med daglig intensivvårdsrondning, specialkonsultronder riktade mot kirurgiska specialiteter och hematologi samt barnonkologi. Vi har regelbunden konsultverksamhet för Region Västerbottens övriga sjukhus och primärvård.
Infektionskliniken har tillsammans med Institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå Universitet ansvar för klinisk infektionsforskning där forskningsaktiviteten är hög. Undervisning av studenter inom vårdutbildningarna är integrerat i den dagliga verksamheten. Som ST-läkare finns möjligheter till forskning, förutsatt att det finns finansiering genom anslag. Inom region Västerbotten finns centrala sökbara forskningsmedel i ALF-systemet särskilt avsatta för disputerade yngre forskare (enligt Vetenskapsrådets definition) med möjlighet till treårigt projektanslag som även får användas för egen lön.
Vi välkomnar dig som är intresserad av infektionssjukdomar och vill arbeta vid och utveckla Infektionskliniken i Umeå.Publiceringsdatum2025-11-08Arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Hos oss kommer du att handlägga vuxna patienter i olika åldrar som drabbats av akut eller kronisk infektionssjukdom. De patientgrupper du möter har ofta komplexa sjukdomstillstånd och varierande grad av samsjuklighet. Du kommer att ha ett mycket varierande arbete som kräver bred kompetens.
Det ingår läkararbete på avdelningen, mottagningen och som infektionsprimärjour inom ramen av egen jourlinje. Som jour handlägger du infektionspatienter dagtid, kväll, natt och helg. Nattetid i form av kompetensstöd till akutläkarjour vid akutmottagningen och som husjour för infektionsavdelningen.
Du förväntas medverka aktivt till att vidareutveckla klinikens verksamhet och kommer att samarbeta med olika yrkeskategorier och andra enheter. Över tid och efter intresse förväntas du engagera dig i något/några av klinikens olika diagnosteam.
Du bidrar till en hållbar utveckling för kliniken, en arbetsplats där dina kunskaper och ditt engagemang skapar förutsättningar till rätt behandling och bättre liv. Du är viktig för både våra patienter och vår kliniks framtid.
Utöver det specialitetsspecifika programmet deltar du som ST-läkare även i EKA-utbildning. Ett program med fokus på ledarskap, ekonomi, kommunikation, administration, etik och tid för personlig reflektion för ST-läkare inom Region Västerbotten.Kvalifikationer
Du har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård senast vid tillträde. Du har ett intresse för att specialisera dig inom Infektionssjukdomar.
Hänsyn tas till personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1.
Har du erfarenhet av arbete inom infektionssjukdomar och/eller närliggande specialiteter samt forskning och undervisning så är det meriterande. Vi vill att du är engagerad, kompetent och har förmågan att bidra till gott samarbete och arbetsglädje.
Du klarar av att hantera ett flertal arbetsuppgifter parallellt och kan anpassa dig till förändrade omständigheter. Du har god förmåga att arbeta självständigt såväl som tillsammans med övriga kollegor i arbetsteamet. Du är intresserad av att handlägga komplexa sjukdomstillstånd, där du får använda din analytiska förmåga.
Vi ser gärna att du har ett vetenskapligt förhållningssätt.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288498". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Infektionsklinik Umeå Kontakt
Medicinsk chef
Josef Ragnarsson josef.ragnarsson@regionvasterbotten.se 0907864902 Jobbnummer
9595084