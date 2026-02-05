ST-läkare i radiologi sökes till Röntgen Halland, Halmstad
Region Halland / Läkarjobb / Halmstad
2026-02-05
Är du intresserad av att utbilda dig till specialist i radiologi vid Röntgen Halmstad?
Vi söker ST-läkare i radiologi som kommer få möjlighet att delta i arbetet på en framåt, modern och expanderande klinik.Publiceringsdatum2026-02-05Om tjänsten
Som ST-läkare på Röntgen Halmstad kommer du erbjudas löpande handledning för att successivt växa i rollen som röntgenläkare.
Ansvaret ökar kontinuerligt med bra balans mellan trygghet och professionell utveckling. Kliniken kännetecknas av god kollegialitet med stort utbildningsfokus och hjälpsamhet, för att nå högsta värde för patienten.
Arbetstiden är dagtid, med jourer kvällar och helger, och med beredskap nattetid.
Om arbetsplatsen
Förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa är länsövergripande och omfattar cirka 1100 medarbetare. Utifrån Region Hallands vision Bästa livsplatsen verkar Ambulans, diagnostik och hälsa för en god hälsa hos befolkningen. Våra medarbetare är nyckeln till att bedriva en verksamhet med hög kvalitet. Vår utgångspunkt är alltid patienterna. Röntgen Halland är uppdelad i tre utbudspunkter; Kungsbacka, Varberg och Halmstad.
Röntgenavdelningen i Halmstad består av konventionell röntgen, genomlysning, intervention, ultraljud, CT och MR, samt mammografi och regionsövergripande ansvar för nuklearmedicin. I Halmstad arbetar 23 läkare, varav 10 ST-läkare. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med ett stort intresse för radiologi.
För tjänsten förutsätts god samarbetsförmåga då du arbetar i team med läkarkollegor, röntgensjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Du har förmåga att se helheten och ta hänsyn till det större perspektivet. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att ditt budskap når fram. Vidare ser vi att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till nya omständigheter. Rollen kräver stor förmåga till beslutsamhet, men också ödmjukhet inför sina begränsningar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/formaner/
vi kan erbjuda dig som anställd.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/159". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Medicinsk diagnostik Halland Kontakt
Viktor Darhult, Överläkare 035-131000(vxl) Jobbnummer
9726135