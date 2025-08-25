ST-läkare i pediatrik till Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Astrid Lindgrens Barnsjukhus är centrum för all barnsjukvård inom Karolinska Universitetssjukhuset och vår pediatriska verksamhet finns i Huddinge och Solna.
Vi har även ansvar för neonatalvård i Danderyd, Huddinge och Solna samt specialiserad öppenvård i Liljeholmen. Vi söker dig som vill bli en av våra nya ST-läkare!
Du erbjuds
Vi bedriver specialiserad och högspecialiserad barnsjukvård och har stor forskningsaktivitet. Hos oss finns ett sjuttiotal ST-läkare i pediatrik, vilket gör oss till den största enheten för utbildning av barnläkare i Sverige.
ST-enheten vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge och i Solna utlyser nu sju ST-förordnanden för specialistutbildning inom Barn- och Ungdomsmedicin. Under din tid som ST-läkare hos oss ger vi dig verktygen för att ta ansvar för ditt arbete.
Anställning som ST-läkare är ett heltids tillsvidareförordnande med fortsatt anställning som legitimerad specialistkompetent läkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
Du kommer självklart även ha möjlighet att ta del av de generella erbjudanden och förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder.Publiceringsdatum2025-08-25Om tjänsten
Det kliniska arbetet fullgörs inom de barnmedicinska verksamhetsområdena inklusive öppenvård samt kontinuerligt deltagande i jourverksamheten. Du som är intresserad av pedagogik kan bli kursamanuens för grundkursen i pediatrik.
Förutom det kliniska arbetet förväntas du vara forskningsaktiv och påbörja forskarutbildning under din ST-anställning. Utbildningsprogram med planering av ST-utbildningen upprättas tillsammans med ST-studierektor, ST Chef och handledare.
Tjänstgöring kan komma att bli aktuell både i Solna och Huddinge.
Vi söker dig som
tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat
arbetar bra med andra människor, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt
gör korrekta prioriteringar, fattar snabba beslut med begränsad information och visar omdöme under tidspress
planerar, organiserar och prioriterar arbetet effektivt och inom uppsatta tidsramar.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. KvalifikationerKvalifikationer
Genomförd svensk AT eller BT innan tjänstens tillträde
Legitimerad läkare vid tillträde av tjänsten med stort intresse för pediatrik
Du ska kunna tala och skriva svenska flytande
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av barnsjukvård, undervisning och forskning.
För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
• Personligt brev
• CV
• Läkarlegitimation och/eller läkarexamensbevis
Övrig information
Om du påbörjat ST på annan ort kan max 18 månader tillgodoräknas.
Anställningsintervjuer kommer hållas 6/10, 7/10 samt 8/10 i Solna eller Huddinge
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Tema Barn- Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Till Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus kommer neonatala barn och svårt sjuka barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar och olika akuta tillstånd, från hela landet.https://www.karolinska.se/for-patienter/astrid-lindgrens-barnsjukhus/jobba-pa-astrid-lindgrens-barnsjukhus2/ Ersättning
