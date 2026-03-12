ST-läkare i onkologi. Onkologmottagningen Falun
Region Dalarna / Läkarjobb / Falun Visa alla läkarjobb i Falun
2026-03-12
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Mottagningen har en väl fungerande personalgrupp med stort engagemang, som brinner för det dagliga arbetet och utveckling av cancervården. Uppdraget är behandling av patienter med kirurgiska cancerdiagnoser och upptagningsområdet är mellersta och södra Dalarna. Verksamheten är i ständig utveckling och flyttade till nybyggda och välanpassade lokaler under 2025.
Behovet av cancervård ökar, då människor lever längre med sin cancerdiagnos tack vare bättre behandlingsmöjligheter. På mottagningen vårdas i huvudsak patienter med urologisk cancer, bröstcancer, magtarmcancer och hudcancer.
Personalgruppen består av 3 st ST-läkare, sjuksköterskor, undersköterska och avdelningschef. Två av klinikens sekreterare ingår också i teamet. Onkologspecialisterna är i nuläget konsulter som återkommande kommer från Uppsala, Gävle och Västerås. Vårt mål är att vara självförsörjande på egna onkologer i Dalarna, som aktivt kan bidra till att driva den lokala onkologiska verksamheten framåt.
Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid som ST-läkare med placering i Falun med start enligt överenskommelse. Tjänstgöring i Mora också vara aktuell för den som önskar. Vi tillämpar individuell lönesättning.
ST-läkare i onkologi. Onkologmottagningen FalunPubliceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Som ST-läkare i onkologi med huvudsaklig placering i Falun kommer du att tjänstgöra vid vår onkologiska mottagning i Falun, där du träffar patienter med onkologiska sjukdomar i öppenvård. På onkologmottagningen i Falun ser vi till att ha en god anknytning till grannverksamheterna för att skapa ett gott samarbete mellan olika professioner. ST-läkarna kommer bli knutna till kirurgkliniken. Introduktion inom respektive tumörgrupp liksom slutenvård och strålbehandling sker vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. För den som önskar kan del av placeringen också ske i Mora, där vi också har en onkologisk verksamhet och anställd onkolog.
Huvudansvaret för ST utbildningen ligger hos sektionen för Onkologi, vid Blod- och tumörsjukdomar på Akademiska sjukhuset. Du kommer att få en anpassad ST-plan och tillgång till klinisk handledare i både Uppsala och Falun. Möjlighet till randutbildning kommer att finnas i Falun.
Övrig informationKvalifikationer
Klappar ditt hjärta lite extra för Onkologi och Dalarna? Du som söker är legitimerad läkare med dokumenterad erfarenhet eller genuint intresse av onkologi, som nu vill göra din ST-tjänst hos oss. Som person är du övertygande, entusiasmerande och kan motivera medarbetare i en föränderlig miljö där höga krav ställs på patientsäkerhet och god medicinsk omvårdnad. Du kan ta initiativ och starta aktiviteter samt fatta beslut. Du har en god samarbetsförmåga och lätt att uttrycka dig i tal och skrift. Du är intresserad av forskning och utveckling. Tidigare tjänstgöring vid Falu lasarett är meriterande.
Tveka inte på att höra av dig om du har några funderingar. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning på vår hemsida: www.regiondalarna.se
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:293". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
1:a linjens chef
Sofia Olsson 073-5971561 Jobbnummer
9794214