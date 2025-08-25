ST-läkare i medicinsk gastroenterologi och hepatologi till Helsingborg
Gör skillnad. Varje dag.
Välkommen till gastrosektionen i Helsingborg!
Gastrosektionen är en enhet inom verksamhetsområde (VO) Specialiserad medicin 2. Vi har ett välfungerande gastro-team med specialistläkare i gastroenterologi, ST-läkare och specialistutbildade sjuksköterskor. Vår öppenvårdsmottagning är framför allt profilerad mot IBD- och leverpatienter inklusive patienter som är levertransplanterade. På mottagningen finns specialistutbildade gastrosjuksköterskor med lång erfarenhet av IBD- och levermottagningsverksamhet. Vi har egna medicinska sekreterare knutna till mottagningen. På endoskopienheten bedrivs omfattande endoskopisk verksamhet där vi även har uppdrag för screeningkoloskopi.
Vår magtarmavdelning har 11 vårdplatser där vi vårdar inneliggande patienter. Denna avdelning är nybyggd och består av enkelrum med hög standard.
Vi har en välfungerande mottagning och ett mycket gott samarbete mellan läkare och sjuksköterskor. Hos oss hjälps vi åt med våra uppdrag och har stort stöd av varandra i bedömningar och beslut. Vi har varje vecka avsatt tid till två möten på mottagningen där vi diskuterar medicinska frågeställningar och där man kan få kollegialt stöd. Vi har också ett gott samarbete med kirurgkliniken och konferens tillsammans en gång varannan vecka.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Nu söker vi två ST-läkare i medicinsk gastroenterologi och hepatologi.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och varierande arbete inom verksamhetsområde gastroenterologi. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat mottagnings- och avdelningsarbete, endoskopier och jourtjänstgöring.Helsingborgs lasarett har samtliga internmedicinska grenspecialiteter och akutverksamhet dygnet runt.
Om du inte innehar specialistkompetens i allmän internmedicin utformar vi tjänsten så att du även blir specialist i detta. Utbildningen sker inom ramen för ST-programmet med individuell handledare och utformning av individuell utbildningsplan. Tjänstgöringen planeras i samråd med verksamhetschef, studierektor, handledare och i enlighet med Socialstyrelsens målbeskrivning samt Svensk Gastroenterologisk Förenings rekommendationer.
I tjänsten ingår även undervisning av läkarstudenter, utbildningsläkare och andra personalkategorier.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Tidigare erfarenhet från klinisk tjänstgöring inom gastroenterologi är meriterande, liksom tjänstgöring/specialistexamen i internmedicin.
Du har ett genuint intresse för gastroenterologi och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har en god samarbetsförmåga och förmåga att skapa ett positivt arbetsklimat. Vi värdesätter att du, liksom vi, ser ett respektfullt och professionellt bemötande av både patienter och kollegor som en självklarhet. Stort vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
