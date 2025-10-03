ST-läkare i internmedicin till VO specialiserad medicin i Helsingborg
2025-10-03
Gör skillnad. Varje dag.
Är du intresserad av internmedicin och söker en möjlighet att göra din ST inom detta område?
Verksamhetsområde (VO) specialiserad medicin bedriver såväl sluten- som öppenvård inom det internmedicinska området. Det finns avdelningar och/eller mottagningar inom alla de internmedicinska grenspecialiteterna. Slutenvården är till största delen inriktad på olika akuta tillstånd.
Inom VO specialiserad medicin arbetar vi aktivt med att skapa en organisation med fokus på ledarskap, hög kvalitet, patientsäkerhet, arbetsmiljö och medarbetarskap. Specialiserad medicin är det största verksamhetsområdet på Helsingborgs lasarett och innefattar samtliga internmedicinska specialiteter samt reumatologi, neurologi och infektionsmedicin. Vi har i dagsläget sju vårdavdelningar och fjorton öppenvårdsmottagningar. Inom verksamhetsområdet arbetar idag cirka 700 medarbetare varav cirka 30 chefer. Verksamheten präglas av mångfald och hög kompetens. Vi strävar efter att integrera forskning och utbildning i vår verksamhet. Sedan flera år tillbaka är vi en del i läkarutbildningen vid campus Helsingborg, Lunds universitet.
Du kan följa våra medarbetare på Helsingborgs lasaretts Instagramkonto https://www.instagram.com/helsingborgslasarett/.
Där får du ta del av vardagen på vårt sjukhus och lära dig mer om olika verksamheter. Följ oss gärna!Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Vi söker ST-läkare med intresse inom Internmedicin. Tjänstgöringens upplägg avgörs i samråd med ST-chef, handledare samt studierektor. Under dina första tjänstgöringsmånader läggs fokus på att lära dig diagnostik samt behandling av akuta internmedicinska tillstånd. Som ST-läkare är en del av din tjänstgöring även förlagd till akutmottagningen, främst jourtid. Efter avslutad ST i Internmedicin, finns goda möjligheter att fortsätta ST inom någon av de internmedicinska grenspecialiteterna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Det är meriterande med erfarenhet inom internmedicin och/eller akutsjukvård. För tjänsten krävs språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Vi söker dig som har ett positivt förhållningssätt, som är trygg i din yrkesroll och har hög flexibilitet till att anpassa dig efter arbetets förutsättningar. Du kan planera och prioritera ditt arbete och har god förmåga att arbeta i team samt lätt för självständigt arbete. Vi ser även att du besitter en god samarbetsförmåga. Då läkarstudenter har sin praktik förlagd till vår klinik är det en fördel om du gillar handledning samt utbildning av framtida kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
