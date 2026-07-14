ST-läkare i internmedicin till Medicinkliniken
Region Värmland / Läkarjobb / Karlstad Visa alla läkarjobb i Karlstad
2026-07-14
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Region Värmland arbetar för en jämlik och tillgänglig hälso- och sjukvård där invånarna står i centrum. Vi tar ansvar för att god hälsa och hållbar utveckling ska gå hand i hand – både för dem vi vårdar och för dig som arbetar hos oss.
Här i Värmland får du kombinationen av ett meningsfullt arbete och ett liv med närhet till skog, sjöar och en rik fritid. Vårt sjukhus i Karlstad är modernt och välutrustade, och vi har ett nära och välfungerande samarbete inom medicinkliniken, primärvården och de högspecialiserade klinikerna i Örebro, Uppsala och Göteborg.
Din arbetsplats
Medicinkliniken i Karlstad omfattar specialiteterna lungmedicin, gastroenterologi, endokrinologi, hematologi, reumatologi och geriatrik. Hjärtkliniken och njurkliniken drivs som separata verksamheter. Vi håller dessutom på att bygga upp en ny internmedicinsk avdelning. För att möta verksamhetens ökande behov och framtida utveckling söker vi nu fler medarbetare som vill vara med och bidra till vår fortsatta tillväxt och utveckling.
På medicinkliniken råder en stark sammanhållning, korta beslutsvägar och ett positivt utbildningsklimat. Här blir du snabbt en i gänget – och en viktig del av teamet som varje dag gör skillnad för patienterna.
Vi erbjuder:
En välstrukturerad ST med handledning av specialister inom internmedicin.
Möjlighet att kombinera bred internmedicinsk kompetens med subspecialisering.
Möjlighet till forskning.
Utbildningar inom kliniken och inom ST-gruppen veckovis.
Tid för egenstudier en halv dag per vecka.
Ett arbetsklimat där vi lyfter och stöttar varandra.
Alla de förmåner som Region Värmland erbjuder. Läs mer om förmåner på vår webb.Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Du erbjuds en bred och kvalitativ internmedicinsk utbildning med hela det internmedicinska spektret. Som ST-läkare har du ett varierande schema blandat med avdelningsarbete, jourer, mottagning samt randningar. Du får utforma en tydlig individuell ST-plan som är anpassad efter dina mål och klinikens behov.
Utöver det specialitetsspecifika programmet deltar du i Region Värmlands uppskattade egna kurser (Etik, juridik, och ledarskap), en utbildning som ger dig verktyg för att växa både professionellt och personligt.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
Svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård senast vid tillträde.
Intresse för att specialisera dig inom internmedicin.
God samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Goda kunskaper i svenska på minst C1-nivå.
Doktorsexamen och aktiv forskning är meriterande men inget krav.
Som person har du god personlig mognad och är trygg i dig själv, vilket gör att du kan hantera olika situationer med omdöme och respekt. Du är flexibel och trivs med att förutsättningar i vardagen kan förändras snabbt. Samarbete är en naturlig del i ditt arbetssätt och du bidrar till en positiv arbetsmiljö. Genom din empatiska förmåga bemöter du kollegor och patienter på ett lyhört sätt, samtidigt som du arbetar strukturerat och organiserat.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
Från 7 juni 2026 gäller EU:s lönetransparensdirektiv - för ökad öppenhet och rättvisa löner. Information om kollektivavtal finns på SKR:s webbplats, Kollektivavtal -SKR
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
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651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Medicinkliniken läkare, Centralsjukhuset Karlstad Kontakt
Helen Stenbäck helen.stenback@regionvarmland.se Jobbnummer
10002275