ST-läkare i barn och ungdomsmedicin, Barn och ungdomscentrum, Skellefteå

2025-11-08
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Barn- och Ungdomscentrum Västerbotten är en länsklinik med ansvar för all specialistvård i länet för barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. Vår basenhet har ca 400 anställda och verksamheten är bred och spänner över flera medicinska områden inklusive allmänpediatrik, onkologi, neonatologi, allergi och astma, nefrologi, gastroenterologi, kardiologi, neurologi, endokrinologi, diabetes mm. Vi har också en omfattande akutverksamhet. I Skellefteå finns en elektiv öppenvårdsmottagning, en dagjoursmottagning och en barnavdelning med inriktning mot allmänpediatrik.
Nu söker vi dig som vill specialisera dig inom Barn- och ungdomsmedicin. Som ST-läkare hos oss får du varierande arbetsuppgifter inom våra olika enheter. Du kommer få god inblick och kunskap i flera av de olika delarna som vår breda specialitet omfattar - akut pediatrik och öppenvård likväl som avancerad specialistmottagning och slutenvård. Vid samtliga placeringar läggs fokus på att du ska erbjudas bra handledning och stöd för att bistå i din yrkesmässiga utveckling.
Barn- och Ungdomscentrum erbjuder en trevlig och uppskattad arbetsplats med viktiga uppdrag som vi känner oss stolta över. Som ST-läkare hos oss arbetar du i ett engagerat team med läkare och andra yrkeskategorier med barninriktning. Du kommer till en arbetsplats med stort hjärta, högt engagemang och med tydligt fokus på att ge dig de allra bästa förutsättningar för en specialistutbildning i toppklass.
Som ST-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
På Barn- och ungdomscentrum erbjuder vi dig ett omväxlande och stimulerande arbete där du kommer att arbeta på vår mottagning likväl som på avdelningarna. Till en början möter du barn som är i behov av allmänpediatrisk vård och lite längre fram i ST-utbildningen kommer du även att arbeta inom barnonkologi, neonatologi och övrig grenspecialiserad vård. Ditt arbete är varierande och du har en viktig roll runt våra patienter med stort eget ansvar för att bidra till en barnsjukvård i världsklass. Kvälls- och nattjour i allmänpediatrisk primärjourlinje ingår i uppdraget. Förutom det medicinska arbetet kommer du erbjudas regelbunden vidareutbildning och vi förväntar oss även att du bidrar med dina erfarenheter och vunna kunskaper genom kortare utbildningsinsatser för kollegor och studenter.
Det finns goda möjligheter till senare grenspecialisering inom till exempel neonatologi, allergologi eller annan specialitet.
Utöver det specialitetsspecifika programmet deltar du som ST-läkare även i EKA-utbildning. Ett program med fokus på ledarskap, ekonomi, kommunikation, administration, etik och tid för personlig reflektion för ST-läkare inom Region Västerbotten.
Du har läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård senast vid tillträde. Du har ett intresse för att specialisera dig inom barn- och ungdomsmedicin.
Hänsyn tas till personlig lämplighet och samarbetsförmåga. Du är självgående, tar stort ansvar för din uppgift och är lyhörd inför den unika situationen och de människor du möter. Vi tror att du ser värdet av god kommunikation och trivs med att dela med dig och ta emot nya kunskaper och erfarenheter. Då variationen av arbetsuppgifter och arbetstempo kan variera stort behöver du ha förmåga att snabbt ändra fokus och prioritera bland arbetsuppgifterna. Din inställning bidrar till ett bra arbetsklimat, där vi alla samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter.
Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Till följd av lagen om lämplighetskontroll skall utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
