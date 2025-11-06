ST-läkare i allmänmedicin, Vårdcentralen Valdemarsvik
Region Östergötland / Läkarjobb / Valdemarsvik Visa alla läkarjobb i Valdemarsvik
2025-11-06
, Åtvidaberg
, Söderköping
, Norrköping
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Valdemarsvik
, Åtvidaberg
, Söderköping
, Norrköping
, Linköping
eller i hela Sverige
Tycker du om ett omväxlande arbete där du jobbar nära våra invånare och kan göra skillnad för deras hälsa varje dag? Då tror vi att du kommer att trivas med att jobba hos oss! Stora satsningar görs på en utbyggd primärvård och som ST-läkare hos oss får du:
550 invånare som heltidsarbetande ST läkare när du är i mitten på din ST och som nyblivenspecialistläkare 1100 invånare.
I syfte att skapa jämställd vård över hela länet ett lönetillägg och möjlighet att resa på arbetstid.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Region Östergötlands ST-utbildning i allmänmedicin organiseras av Allmänmedicinskt utbildningscentrum (AMC), där studierektorer och utbildningssekreterare samordnar sidoutbildningar, ordnar kurser och utbildningar och deltar i utformandet av ST-läkarens utbildningsplan. Läs mer om AMC (klicka på länken).
Region Östergötland har också ett specialistövergripande ST-kansli, som arrangerar ST-utbildningar för alla specialiteter, läs mer om ST-kansliet (klicka på länken).
Vårdcentralen i Valdemarsvik är vårdcentralen i den östgötska skärgården som ligger mellan Norrköping och Västervik och en av de 32 övriga regiondrivna vårdcentralerna i länet.
Vårdcentralen Valdemarsvik har kommit långt i utvecklingen av den nära vården och har ett brett uppdrag. Tilläggsuppdrag i palliativ hemsjukvård, närvårdsplats och ansvar för korttidsvård är exempel på det. Vi har cirka 7 000 listade patienter, Kommunen är attraktiv turistort och tredubblar befolkningsmängden under sommaren. Utifrån att vi är en mindre kommun ser vi att våra främsta styrkor är ett nära och inarbetat samarbete kring Nära vård tillsammans med kommunens hemsjukvård och ambulanssjukvård.
Läs också gärna vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Vi utlyser ST-tjänst inom allmänmedicin och tjänstgöringen kommer läggas upp enligt
Socialstyrelsens målbeskrivning. Utifrån din individuella utbildningsplan kommer du att utgå från Vårdcentralen i Valdemarsvik som bas. Vi ser fram emot att erbjuda dig ett intressant, utvecklande och framförallt viktigt arbete på en av Region Östergötlands vårdcentraler, belägen granne med havsbandet. Målet med din ST-tjänstgöring är att nå specialistkompetens i allmänmedicin. Du kommer ges utrymme att utvecklas och vi har en god struktur kring handelning, varmt välkommen till oss.
Arbetsgrupp
Som person är du trygg och stabil. Du samarbetar bra med andra människor och har en god kommunikativ förmåga. Du är ambitiös och drivande. Du ser möjligheter i förändringar och har förmågan att hantera komplexa frågor. Det är viktigt för dig att kontinuerligt vidareutveckla din kunskap och du har ett stort intresse av att bedriva forskning och/eller utbildning. Den personliga lämpligheten värderas högt.
Mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här.
Om dig
Du har svensk läkarlegitimation. Du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Aktiv forskning är klart meriterande, likaså ett utbildningsintresse.
Som person är du trygg och stabil. Du samarbetar bra med andra människor och har en god kommunikativ förmåga. Du är ambitiös och drivande. Du ser möjligheter i förändringar och har förmågan att hantera komplexa frågor. Det är viktigt för dig att kontinuerligt vidareutveckla din kunskap och du har ett stort intresse av att bedriva forskning och/eller utbildning. Den personliga lämpligheten värderas högt.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1622". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Vårdcentralen Valdemarsvik Kontakt
Studirektor Robert Schäfer 072-7144206,robert.schafer@regionostergotland.se Jobbnummer
9592108