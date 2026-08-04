ST-läkare i allmänmedicin, Vårdcentralen Skärblacka
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Tycker du om ett omväxlande arbete där du jobbar nära våra invånare och kan göra skillnad för deras hälsa varje dag? Då tror vi att du kommer att trivas med att jobba hos oss!
Vårt erbjudande
I Region Östergötland arbetar 33 vårdcentraler tillsammans med Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum för att ge länets invånare bästa möjliga vård. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede. Stora satsningar görs på en utbyggd primärvård och som ST-läkare hos oss får du:
Möjlighet att göra BT-utbildning inom ramen för din tillsvidareanställning som ST
550 invånare som heltidsarbetande ST läkare när du är i mitten på din ST och som nybliven specialistläkare 1100 invånare.
Region Östergötlands ST-utbildning i allmänmedicin organiseras av Allmänmedicinskt utbildningscentrum (AMC), där studierektorer och utbildningssekreterare samordnar sidoutbildningar, ordnar kurser och utbildningar och deltar i utformandet av ST-läkarens utbildningsplan. Läs mer om AMC (klicka på länken).
Region Östergötland har också ett specialistövergripande ST-kansli, som arrangerar ST-utbildningar för alla specialiteter, läs mer om ST-kansliet (klicka på länken).
Från och med 2025 är Vårdcentralen Skärblacka och Finspång ett gemensamt verksamhetsområde. Förändringen avser att ge en robust verksamhet som i framtiden är rustad för att klara av dom demografiska utmaningarna som vi står inför.
Verksamheterna har idag tillsammans närmare 27000 listade patienter och en personalstyrka på drygt 130 medarbetare. Det nya verksamhetsområdet innefattar vårdcentralen Skärblacka och vårdcentralen Finspång samt Jourcentralen Finspång. Inkluderad i vårdcentralen Finspång finns även en filial i Rejmyre.
Läs också gärna vår karriärstege för läkare och om dina förmåner hos oss, här hittar du även information om bestämmelser gällande lön och ersättningar.Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett utmanande och omväxlande arbete. Vi tror att du söker dig till primärvård för att du är intresserad av bredden av specialistområdet allmänmedicin och kan tänka dig en framtid inom primärvården. Som ST-läkare hos oss kommer du få regelbunden handledning och utöver deltagande på ST-möten, möjlighet att delta i utbildning tillsammans med andra underläkare, AT-läkare och ST-läkare på vårdcentralen.
Som ST-läkare arbetar du med en egen patientlista. Du möter patienter i alla åldrar på din egen mottagning. Under din tid på vårdcentralen kommer du under en period att ansvara för särskilt boende och arbeta på BVC. Du kommer att handleda studenter, utföra utvecklings- och FoU-arbete.
Du arbetar vardagar och dagtid i huvudsak, en bit in i din ST-utbildning kommer du att arbeta jourer på kvällar, helger och nätter.
Arbetsgrupp
På Skärblacka vårdcentral är vi ca 30 medarbetare i olika yrkesprofessioner. Vi har ett tätt samarbete där vi tillsammans jobbar för bästa omhändertagandet av våra patienter
Läkargruppen vid vårdcentralen Skärblacka består av fem specialistläkare och en legitimerad läkare. I perioder har vi både AT- läkare och läkarstudenter i vår verksamhet.
Mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du på sidan Jobba på vårdcentral.
Om dig
Du är legitimerad läkare och innehar läkarlegitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Du har svenska språkkunskaper motsvarande dokumenterad nivå C1, då du ska kunna kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor obehindrat. Har du inte genomfört AT eller har godkänd Baskompetens enligt BT så finns möjligheten att göra BT under anställningens första år.
Som person har du god samarbetsförmåga och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du har gott omdöme och kommunicerar på ett tydligt sätt. Vi vill att du är prestigelös och tycker om att arbeta i team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Det här är en tillsvidaretjänst med tillträde enligt överenskommelse, provanställning kan komma att tillämpas.
Urval kommer att ske löpande och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden gått ut. Bifoga kopia på examensbevis och legitimation med din ansökan.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Stationsvägen 2 (visa karta
)
617 30 SKÄRBLACKA Arbetsplats
Vårdcentralen Skärblacka Kontakt
Nils Lundgren, Läkarförbundet nils.lundgren@regionostergotland.se Jobbnummer
10021210