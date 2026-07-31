ST-läkare i allmänmedicin, Vårdcentralen Skäggetorp
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2026-07-31
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Vi söker en ST-läkare i allmänmedicin till vår läkarmottagning. Detta är tjänsten för dig som söker möjligheten att forma din egen utveckling och arbete!
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, 4 jourcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177 och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Välkommen till Vårdcentralen Skäggetorp, en vårdcentral med ett prestigelöst klimat där allas kunskaper tas tillvara. Vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt och bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi möter patienter i alla åldrar med olika symtom. Vi som arbetar här trivs mycket bra med varandra och med våra patienter, vilket resulterar i god arbetsmiljö, gott lärandeklimat och aktivt patientsäkerhetstänkande.
Vårdcentralen är en av 33 regiondriva vårdcentraler som ingår i Primärvårdscentrum och är centralt belägen i Skäggetorp i trevliga och funktionella lokaler. De cirka 9 000 patienter som är listade på vårdcentralen har till stor del en mångkulturell bakgrund och där får patientens möte och relation med vården en särskilt stor betydelse. På vårdcentralen arbetar idag cirka 40 medarbetare inom olika professioner. Det finns även en utbildningsmottagning för läkare utbildade i andra länder.
Region Östergötlands ST-utbildning i allmänmedicin organiseras av Allmänmedicinskt utbildningscentrum (AMC), där studierektorer och utbildningssekreterare samordnar sidoutbildningar, ordnar kurser och utbildningar och deltar i utformandet av ST-läkarens utbildningsplan. Läs mer om AMC (klicka på länken).
Region Östergötland har också ett specialistövergripande ST-kansli, som arrangerar ST-utbildningar för alla specialiteter, läs mer om ST-kansliet (klicka på länken).
Läs också gärna vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss här hittar du även information om bestämmelser gällande lön och ersättningar.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Vi söker en ST-läkare i allmänmedicin till vår läkarmottagning, som i dagsläget består av 4 specialistläkare, 4 ST-läkare och 4 legitimerade läkare. Vi erbjuder dig ett utmanande och omväxlande arbete. Vi tror att du söker dig till primärvård för att du är intresserad av bredden av specialistområdet allmänmedicin och kan tänka dig en framtid inom primärvården. Som ST-läkare hos oss kommer du få regelbunden handledning och utöver deltagande på ST-möten, möjlighet att delta i utbildning tillsammans med andra underläkare, AT-läkare och ST-läkare på vårdcentralen.
Arbetsgrupp
På vårdcentralen arbetar idag cirka 40 medarbetare inom olika professioner som arbetar med olika specialistmottagningar. Det finns även en utbildningsmottagning för läkare utbildade i andra länder.
Mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här.
Om dig
Du är legitimerad läkare och innehar läkarlegitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Du har svenska språkkunskaper motsvarande dokumenterad nivå C1, då du ska kunna kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor obehindrat. Har du inte genomfört AT eller har godkänd Baskompetens enligt BT så finns möjligheten att göra BT under anställningens första år.
Du har god samarbetsförmåga och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du har gott omdöme och kommunicerar på ett tydligt sätt. Vi vill att du är prestigelös och tycker om att arbeta i team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och vi ser gärna att du har en positiv inställning till att arbeta med patienter med mångkulturell bakgrund.
Ansökan och anställning
Det här är en tillsvidaretjänst med tillträde enligt överenskommelse, provanställning kan komma att tillämpas.
Urval kommer att ske löpande och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden gått ut. Bifoga kopia på examensbevis och legitimation med din ansökan.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Skäggetorps centrum 2 (visa karta
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586 44 LINKÖPING Arbetsplats
Vårdcentralen Skäggetorp Kontakt
studierektor för ST-läkare
Elin Vendel elin.vendel@regionostergotland.se Jobbnummer
10017590