ST-läkare i allmänmedicin, Vårdcentralen Sandbyhov
Region Östergötland / Läkarjobb / Norrköping Visa alla läkarjobb i Norrköping
2025-09-26
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Vi söker två ST-läkare i allmänmedicin till vår läkarmottagning.
Bli en del av framtidens primärvård - där vi utvecklas tillsammans!
Hos oss möts du av en arbetsplats med framåtanda, en varm och öppen stämning samt ett gott samarbete över yrkesgränserna. Vi är stolta över vårt prestigelösa klimat där idéer och människor får ta plats.
Vi strävar alltid efter hög kvalitet i mötet med våra patienter, och vi tror starkt på att alla människor är lika mycket värda - både patienter och medarbetare.
Känner du att detta är rätt miljö för dig? Då ser vi fram emot din ansökan!
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Region Östergötlands ST-utbildning i allmänmedicin organiseras av Allmänmedicinskt utbildningscentrum (AMC), där studierektorer och utbildningssekreterare samordnar sidoutbildningar, ordnar kurser och utbildningar och deltar i utformandet av ST-läkarens utbildningsplan. Läs mer om AMC (klicka på länken).
Region Östergötland har också ett specialistövergripande ST-kansli, som arrangerar ST-utbildningar för alla specialiteter, läs mer om ST-kansliet (klicka på länken).
Läs också gärna vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett utmanande och omväxlande arbete. Vi tror att du söker dig till primärvård för att du är intresserad av bredden av specialistområdet allmänmedicin och kan tänka dig en framtid inom primärvården. Som ST-läkare hos oss kommer du få regelbunden handledning och utöver deltagande på ST-möten, möjlighet att delta i utbildning tillsammans med andra underläkare, AT-läkare och ST-läkare på vårdcentralen.
Som ST-läkare kommer du utifrån din individuella utbildningsplan utvecklas med målet att nå specialistkompetens i allmänmedicin, dels genom arbete på vårdcentralen men också genom externa klinikplaceringar.
Fortbildning premieras och du ges utrymme att utvecklas i din takt tillsammans med andra utbildningsläkare. Det finns en välfungerande struktur kring handledning med god tillgång till specialistkompetenta handledare. Ditt arbete formas dels utifrån utbildningsmål men också efter eget intresse.
På vårdcentralen finns läkarmottagning, specialistsköterskemottagningar, sjuksköterskemottagning, barnhälsovård, psykosocial kompetens, fotvård och laboratorium. Vi ansvarar även för ett antal äldreboenden.
Arbetsgrupp
Vi är en del av Region Östergötlands primärvård och sitter i moderna och ljusa lokaler i Norrköping. Vi är en stabil och välfungerande enhet med omkring 65 medarbetare och 15 300 listade patienter. Vår arbetsmiljö präglas av öppenhet, delaktighet och respekt.
Läkargruppen består idag av fem specialister i allmänmedicin, tre legitimerade läkare och åtta ST-läkare. Vi har även kontinuerlig närvaro av AT-läkare och läkarstudenter, vilket skapar en dynamisk och lärorik miljö.
Vi arbetar i team med dagliga avstämningar, kunskapsutbyte och nära samarbete mellan våra olika professioner. Regelbundna läkarmöten ger utrymme för erfarenhetsutbyte, riktlinjearbete och förbättringsinitiativ. Hos oss hjälps vi åt - särskilt när tempot är högt - vilket skapar trygghet och arbetsglädje.
Vår vision och vårt arbetssätt
Vi vill vara den bästa vårdcentralen - för både patienter och medarbetare.
Det innebär att vi:
Ger trygg och tillgänglig vård av hög medicinsk kvalitet
Skapar en hållbar arbetsmiljö där medarbetare trivs och utvecklas
Arbetar förebyggande och proaktivt för att förbättra folkhälsan
Arbetar personcentrerat - med patienten i fokus
Vi vill vara en arbetsplats där vi både trivs och gör skillnad!
Mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här.
Om dig
Du är legitimerad läkare och innehar läkarlegitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Du har svenska språkkunskaper motsvarande dokumenterad nivå C1, då du ska kunna kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor obehindrat. Har du inte genomfört AT eller har godkänd Baskompetens enligt BT så finns möjligheten att göra BT under anställningens första år.
Du har god samarbetsförmåga och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du har gott omdöme och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du har ett positivt och professionellt förhållningssätt. Vi vill att du är prestigelös och tycker om att arbeta i team, men även arbeta självständigt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper - särskilt samarbetsförmåga, ansvarstagande, mognad och viljan att bidra till ett gott arbetsklimat.
Ansökan och anställning
Det här är en tillsvidaretjänst med tillträde enligt överenskommelse, provanställning kan komma att tillämpas.
Urval kommer att ske löpande och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden gått ut. Bifoga kopia på examensbevis och legitimation med din ansökan.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1394". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Vårdcentralen Sandbyhov Kontakt
Louise Persson louise.persson@regionostergotland.se 010-1044160 Jobbnummer
9528811