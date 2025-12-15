ST-läkare i allmänmedicin, Vårdcentralen Ljungsbro
Region Östergötland / Läkarjobb / Linköping Visa alla läkarjobb i Linköping
2025-12-15
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du trivas, må bra och utvecklas som ST-läkare? Vill du vara med och påverka primärvårdens framtid och utveckling? Då är du välkommen att söka dig till oss på Vårdcentralen Ljungsbro!
Vi vill tillsammans med dig skapa en ny och modern arbetsplats som möter morgondagens krav på ett fint patientomhändertagande och ett sunt och hållbart arbetsliv.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Region Östergötlands ST-utbildning i allmänmedicin organiseras av Allmänmedicinskt utbildningscentrum (AMC), där studierektorer och utbildningssekreterare samordnar sidoutbildningar, ordnar kurser och utbildningar och deltar i utformandet av ST-läkarens utbildningsplan. Läs mer om AMC (klicka på länken).
Region Östergötland har också ett specialistövergripande ST-kansli, som arrangerar ST-utbildningar för alla specialiteter, läs mer om ST-kansliet (klicka på länken).
Vårdcentralen Ljungsbro är en del av Region Östergötlands Primärvårdscentrum tillsammans med 32 andra regiondrivna vårdcentraler. Vårdcentralen är belägen i utkanten av Linköping med vackra, natursköna omgivningar.
Vårdcentralen har idag cirka 11 000 listade patienter med specialistmottagningar inom barn-hälsovård, diabetes, äldrevård, astma/KOL, sår- och fotvård samt inkontinens. Vi har också dietist och en samtalsmottagning med samtalsterapeut/rehabkoordinator, kurator och psykolog. Även arbetsterapeut och fysioterapeuter finns i verksamheten.
Vid Vårdcentralen Ljungsbro ser vi positivt på forskning. Vi tar regelbundet emot studenter och får återkommande goda vitsord från våra adepter som många gånger aktivt söker sig tillbaka till oss för fortsatta placeringar och anställningar.
Läs också gärna vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Som ST-läkare kommer du utifrån din individuella utbildningsplan utvecklas med målet att nå specialistkompetens i allmänmedicin, dels genom arbete på vårdcentralen men också genom externa klinikplaceringar.
Fortbildning premieras och du ges utrymme att utvecklas i din takt tillsammans med andra utbildningsläkare. Det finns en välfungerande struktur kring handledning med god tillgång till specialistkompetenta handledare. Ditt arbete formas dels utifrån utbildningsmål men också efter eget intresse.
Arbetsgrupp
Vi är cirka 45 medarbetare med hög kompetens, medarbetare med lång och gedigen erfarenhet blandas med kollegor som är mer nya inom primärvården, en fin mix som bidrar till bra kvalitet och god utveckling.
Vi har som mål att alla medarbetare ska trivas på arbetet och är övertygade om att god trivsel märks i mötet med patienten. Vår ambition är att erbjuda alla patienter vård av bästa möjliga kvalitet. Vi arbetar i team för att värna om kontinuiteten och stärka samhörigheten.
Om dig
Du är legitimerad läkare och innehar svensk läkarlegitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Du har svenska språkkunskaper motsvarande dokumenterad nivå C1, då du ska kunna kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor obehindrat. Har du inte genomfört AT eller har godkänd Baskompetens enligt BT så finns möjligheten att göra BT under anställningens första år.
Du har god samarbetsförmåga och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du har gott omdöme och kommunicerar på ett tydligt sätt. Vi vill att du är prestigelös och tycker om att arbeta i team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Det här är en tillsvidaretjänst med tillträde enligt överenskommelse, provanställning kan komma att tillämpas.
Urval kommer att ske löpande och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden gått ut. Bifoga kopia på examensbevis och legitimation med din ansökan.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1833". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Vårdcentralen Ljungsbro Kontakt
Medicinskt ledningsansvarig läkare Malin Brynne malin.brynne@regionostergotland.se Jobbnummer
9645771