ST-läkare i allmänmedicin, Vårdcentralen Linghem
2026-01-26
Vi söker en ST-läkare i allmänmedicin till vår läkarmottagning.
Detta är tjänsten för dig som söker möjligheten att forma din egen utveckling och arbete!
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Som ST-läkare hos oss får du:
550 listade invånare som heltidsarbetande ST läkare när du är i mitten på din ST, och som nybliven specialistläkare 1100 listade invånare.
Region Östergötlands ST-utbildning i allmänmedicin organiseras av Allmänmedicinskt utbildningscentrum (AMC), där studierektorer och utbildningssekreterare samordnar sidoutbildningar, ordnar kurser och utbildningar och deltar i utformandet av ST-läkarens utbildningsplan. Läs mer om AMC (klicka på länken).
Region Östergötland har också ett specialistövergripande ST-kansli, som arrangerar ST-utbildningar för alla specialiteter, läs mer om ST-kansliet (klicka på länken).
Läs också gärna vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.
Vi erbjuder dig som ST-läkare hos oss ett utmanande och omväxlande arbete. Vi förväntar oss att du söker dig till primärvård för att du är intresserad av bredden av specialistområdet allmänmedicin och kan tänka dig en framtid inom primärvården.
Som ST-läkare hos oss kommer du få veckovis schemalagd handledning. Teoretisk utbildning ingår i form av ST-möten en dag per månad, ett större antal kurser samt intern fortbildning på vårdcentralen tillsammans med läkargruppen. Det kommer även finnas möjlighet att delta i större nationell konferens.
Vårdcentralen Linghem ligger i samhället Linghem med närhet till både Linköpings city och Norrköping city. Med pendeltrafik når du Linköping på 7 minuter och Norrköping på 20 minuter. Vårdcentralen har cirka 6 700 listade personer, som kommer från såväl samhälle som landsbygd. Verksamheten omfattar allt från barn-, akut-, till äldresjukvård. Vi har ansvar för ett SÄBO och hemsjukvård. Vårdcentralen Linghem är den lilla vårdcentralen med de stora möjligheterna.
Vi arbetar aktivt med kvalitets och förändringsarbete.
Vårdcentralen är bemannad med specialister i allmänmedicin, läkare under utbildning, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdadministratörer, kurator och rehab-koordinator samt har tillgång till ett välutrustat laboratorium. Vårt mål är att vårdcentralen ska vara en attraktiv arbetsplats genom att främja en arbetsmiljö som ger balans mellan arbete och privatliv. Vårdcentralen är i full gång med olika förbättringsarbeten som främjar patientnöjdhet och en god arbetsmiljö.
Arbetsgrupp
Vi är cirka 28 medarbetare på vårdcentralen som trivs tillsammans i ett öppet arbetsklimat. Läkarmottagningen består av 5 specialistläkare och 2 ST-läkare. Två läkare är dubbelspecialister.
Mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du på sidan Jobba på vårdcentral.
Om dig
Du är legitimerad läkare och innehar läkarlegitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Du har svenska språkkunskaper motsvarande dokumenterad nivå C1, då du ska kunna kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor obehindrat. Har du inte genomfört AT eller har godkänd Baskompetens enligt BT så finns möjligheten att göra BT under anställningens första år. Erfarenhet av arbete inom primärvården är meriterande.
Som person har du god samarbetsförmåga och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du har gott omdöme och kommunicerar på ett tydligt sätt. Vi vill att du är prestigelös och tycker om att arbeta i team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Kanske är du redan ST-läkare och har fått viss erfarenhet.
Ansökan och anställning
Det här är en tillsvidaretjänst med tillträde enligt överenskommelse, provanställning kan komma att tillämpas.
Urval kommer att ske löpande och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden gått ut. Bifoga kopia på examensbevis och legitimation med din ansökan.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
