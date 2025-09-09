ST-läkare i allmänmedicin, Vårdcentralen Lambohov
2025-09-09
Vi söker två ST-läkare i allmänmedicin till vår vårdcentral.
Detta är tjänsten för dig som söker möjligheten att forma din egen utveckling och arbete!
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Region Östergötlands ST-utbildning i allmänmedicin organiseras av Allmänmedicinskt utbildningscentrum (AMC), där studierektorer och utbildningssekreterare samordnar sidoutbildningar, ordnar kurser och utbildningar och deltar i utformandet av ST-läkarens utbildningsplan. Läs mer om AMC (klicka på länken).
Region Östergötland har också ett specialistövergripande ST-kansli, som arrangerar ST-utbildningar för alla specialiteter, läs mer om ST-kansliet (klicka på länken). Som ST-läkare hos oss får du: 550 invånare som heltidsarbetande ST läkare när du är i mitten på din ST och som nybliven specialistläkare är vårt mål att du ansvarar för ca 1100 invånare.
Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett utmanande och omväxlande arbete. Vi tror att du söker dig till primärvård för att du är intresserad av bredden av specialistområdet allmänmedicin och kan tänka dig en framtid inom primärvården. Som ST-läkare hos oss kommer du få regelbunden handledning och utöver deltagande på ST-möten, möjlighet att delta i utbildning tillsammans med andra underläkare, AT-läkare och ST-läkare på vårdcentralen.
Vårdcentralen Lambohov finns i södra delen av Linköping och är en del av Primärvårdscentrum, PVC. Vi har ca 11650 listade patienter. Det är en välfungerande vårdcentral med ca 45 medarbetare som arbetar i team med patienten i centrum.
På vårdcentralen finns barnhälsovård, läkarmottagning, specialistsköterskemottagningar, undersköterskemottagning, psykolog, dietist, fotvård och laboratorium. Vi har väl fungerande fortbildning där vi avsätter tid för utbildning både internt och externt.
Arbetsgrupp
Vårdcentralen har specialister i allmänmedicin och läkare under utbildning. Vi har erfarna och kunniga distriktssköterskor, sjuksköterskor, psykologer, undersköterskor, sekreterare med flera. Som ST-läkare hos oss kommer du få regelbunden schemalagd handledning och utöver deltagande på ST-möten, möjlighet att delta i utbildning tillsammans med övriga på Vårdcentralen Lambohov. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här.
Om dig
Du är legitimerad läkare och innehar läkarlegitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Du har svenska språkkunskaper motsvarande dokumenterad nivå C1, då du ska kunna kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor obehindrat. Har du inte genomfört AT eller har godkänd Baskompetens enligt BT så finns möjligheten att göra BT under anställningens första år.
Som person har du god samarbetsförmåga och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du har gott omdöme och kommunicerar på ett tydligt sätt. Vi vill att du är prestigelös och tycker om att arbeta i team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Det här är en tillsvidaretjänst med tillträde enligt överenskommelse, provanställning kan komma att tillämpas.
Urval kommer att ske löpande och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden gått ut. Bifoga kopia på examensbevis och legitimation med din ansökan.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
