ST-läkare i allmänmedicin, Vårdcentralen Kolmården
Region Östergötland / Läkarjobb / Norrköping Visa alla läkarjobb i Norrköping
2025-12-18
Vi söker en ST-läkare i allmänmedicin till vår läkarmottagning.
Detta är tjänsten för dig som söker möjligheten att forma din egen utveckling och arbete!
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Region Östergötlands ST-utbildning i allmänmedicin organiseras av Allmänmedicinskt utbildningscentrum (AMC), där studierektorer och utbildningssekreterare samordnar sidoutbildningar, ordnar kurser och utbildningar och deltar i utformandet av ST-läkarens utbildningsplan. Läs mer om AMC (klicka på länken).
Region Östergötland har också ett specialistövergripande ST-kansli, som arrangerar ST-utbildningar för alla specialiteter, läs mer om ST-kansliet (klicka på länken).
Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig som vill bli specialist i allmänmedicin ett utmanande och omväxlande arbete och en ordnad och bra ST-utbildning på en liten välfungerande vårdcentral. Som ST-läkare hos oss kommer du få regelbunden handledning och utöver deltagande på ST-möten har vårdcentralen också intern utbildning som vi turas om att hålla i.
Vårdcentralen Kolmården är centralt belägen i vackra Krokek utanför Norrköping nära E4. Hit kommer du enkelt med bil, buss eller tåg från bland annat Norrköping, Nyköping och Katrineholm.
Arbetsgrupp
Hos oss är samarbete och god stämning i personalgruppen en ledstjärna. Vi har både glesbygd och tätort i vårt områd och är idag bemannade med fyra specialister i allmänmedicin, 2 ST-läkare, AT-läkare, underläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor och har utöver detta vårdadministratörer, två KBT-terapeuter och en rehabkoordinator anställd som stödjer verksamheten. Vi har även BVC, ansvarar för äldreboende med 40 platser samt läkartillsynen i den kommunala hemsjukvården. I huset finns också fysioterapeuter och arbetsterapeuter med vilka vi har ett gott samarbete för att ge våra invånare den bästa möjliga vården.
Mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du på sidan Jobba på vårdcentral.
Om dig
Du är legitimerad läkare och innehar läkarlegitimation utfärdad av Socialstyrelsen, alternativt är i slutet av din AT-tjänstgöring. Du har svenska språkkunskaper motsvarande minst dokumenterad nivå C1, då du ska kunna kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor obehindrat. Erfarenhet av arbete inom primärvården är meriterande.
Som person har du god samarbetsförmåga och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du har gott omdöme och kommunicerar på ett tydligt sätt. Vi vill att du är prestigelös och tycker om att arbeta i team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Det här är en tillsvidaretjänst med tillträde enligt överenskommelse, provanställning kan komma att tillämpas.
Urval kommer att ske löpande och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden gått ut. Bifoga kopia på examensbevis och legitimation med din ansökan.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Vårdcentralen Kolmården
TF Verksamhetschef Anna Fryksén Anna.Fryksen@regionostergotland.se 010-1044883
