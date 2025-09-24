ST-läkare i allmänmedicin, Vårdcentralen i Österbymo
2025-09-24
Vill du jobba som ST-läkare i Österbymo? Detta är tjänsten för dig som söker möjligheten att forma din egen utveckling och arbete på en glesbygdsvårdcentral.
Vårt erbjudande
Vårdcentralen är en del av Region Östergötlands Primärvårdscentrum tillsammans med 32 andra regiondrivna vårdcentraler. Vårdcentralen ligger på landsbygden 9 mil söder om Linköping och har idag cirka 3000 listade patienter och 15 fast anställda medarbetare. Systervårdcentralen i Kisa med 9 000 listade patienter och 16 anställda läkare ligger 3 mil bort med gemensam verksamhetschef som är läkare. En del av tjänstgöringen kan i samråd komma att förläggas där och ett gott kollegialt utbyte finns. Vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt och bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi möter patienter i alla åldrar med många olika symtom. På vårdcentralen finns läkarmottagning, specialistsköterskemottagningar, sköterskemottagning, barnhälsovård, psykosocial kompetens, rehabkoordinator, dietist, fotvård och laboratorium. Vi arbetar även nära paramedicinare på Rörelse och Hälsa. Vi har en väl utvecklad samverkan med Ydre kommun och vi ansvarar för kommunens äldreboenden och korttidsvård. Som mer erfaren läkare går man även beredskapsjourer. Vi trivs tillsammans i ett öppet arbetsklimat där vi främjar och tar vara på varje individs unika engagemang, kompetens och personlighet.
Region Östergötlands ST-utbildning i allmänmedicin organiseras av Allmänmedicinskt utbildningscentrum (AMC), där studierektorer och utbildningssekreterare samordnar sidoutbildningar, ordnar kurser och utbildningar och deltar i utformandet av ST-läkarens utbildningsplan. Läs mer om AMC här.
Region Östergötland har också ett specialistövergripande ST-kansli, som arrangerar ST-utbildningar för alla specialiteter, läs mer om ST-kansliet här.
Vi söker en ST-läkare i allmänmedicin till vår läkarmottagning i Österbymo som i dagsläget bemannas av två mycket erfarna specialistläkare. Vi tar även emot studenter och AT-läkare. Vi erbjuder dig ett utmanande och omväxlande arbete. Vi tror att du söker dig till primärvård för att du är intresserad av bredden av specialistområdet allmänmedicin och kan tänka dig en framtid inom primärvården. Som ST-läkare hos oss kommer du få regelbunden handledning och utöver deltagande på ST-möten, möjlighet att delta i utbildning tillsammans med andra underläkare, AT-läkare och ST-läkare på vårdcentralerna. Vi har mycket duktiga specialistläkare som tycker om att handleda och kommer att hjälpa och stötta dig i att utvecklas både som läkare och som individ. Vi kan erbjuda ett brett patientklientel utifrån ett glesbygdsperspektiv som är både spännande, lärorikt och utmanande.
Om dig
Du är legitimerad läkare och innehar läkarlegitimation utfärdad av Socialstyrelsen samt svenska språkkunskaper motsvarande dokumenterad nivå Svenska C1. Du har genomfört AT eller har godkänd Baskompetens enligt BT. Möjlighet till integrerad BT finns också.
Du har god samarbetsförmåga och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du har gott omdöme och kommunicerar på ett tydligt sätt. Vi vill att du är prestigelös och tycker om att arbeta i team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Det här är en tillsvidaretjänst med tillträde enligt överenskommelse, provanställning kan komma att tillämpas. Urval kommer att ske löpande och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden gått ut.
Vi hjälper dig med boende på orten om det är aktuellt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Enligt överenskommelse
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
Vårdcentralen Österbymo Kontakt
Verksamhetschef, Susanne Svärm 010-1035925 Jobbnummer
