ST-läkare i allmänmedicin, Vårdcentralen Boxholm
Region Östergötland / Läkarjobb / Boxholm Visa alla läkarjobb i Boxholm
2025-12-17
Tycker du om ett omväxlande arbete där du jobbar nära våra invånare och kan göra skillnad för deras hälsa varje dag? Då tror vi att du kommer att trivas med att jobba hos oss!
I Region Östergötland arbetar 33 vårdcentraler tillsammans för att ge länets invånare bästa möjliga vård.
Stora satsningar görs på en utbyggd primärvård och som ST-läkare hos oss får du: Möjlighet att göra BT-utbildning inom ramen för din tillsvidareanställning som ST.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Region Östergötlands ST-utbildning i allmänmedicin organiseras av Allmänmedicinskt utbildningscentrum (AMC), där studierektorer och utbildningssekreterare samordnar sidoutbildningar, ordnar kurser och utbildningar och deltar i utformandet av ST-läkarens utbildningsplan. Läs mer om AMC (klicka på länken).
Region Östergötland har också ett specialistövergripande ST-kansli, som arrangerar ST-utbildningar för alla specialiteter, läs mer om ST-kansliet (klicka på länken).
Läs också gärna vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos ossPubliceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
Som ST-läkare arbetar du med en egen patientlista. Du möter patienter i alla åldrar på din egen mottagning eller vår jourmottagning. Under din tid på vårdcentralen kommer du under en period att ansvara för särskilt boende och arbeta på BVC. Du kommer att handleda studenter, utföra utvecklings- och FoU arbete. Du arbetar vardagar och dagtid i huvudsak, en bit in i din ST-utbildning kommer du att arbeta jourer på kvällar, helger och nätter.
Arbetsgrupp
Vårdcentralen Boxholm är en mindre vårdcentral i glesbygd som har cirka 4 800 listade patienter och en personalstyrka på cirka 26 medarbetare. På vårdcentralen skapar vi tillsammans trygghet för medborgare genom att möjliggöra hälso- sjukvård nära. Målet är att vara tillgänglig och möta medborgarna med ett personcentrerat förhållningssätt och med hög kompetens. Vi arbetar tillsammans i team med patienten som medskapare. Här erbjuder vi ett omväxlande och stimulerande arbete på en arbetsplats med god stämning, bra laganda, där vi hjälps åt med patienten som medskapare. Vårdcentralen handlägger en stor variation av medicinska frågeställningar, allt från akuta patienter till äldremottagning och BVC utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. På vårdcentralen finns distriktsläkare, specialistläkare, en pågående ST, distriktsköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator och vårdadministratörer.
Om dig
Du är legitimerad läkare och innehar läkarlegitimation utfärdad av Socialstyrelsen, samt svenska språkkunskaper motsvarande dokumenterad nivå C1, då du ska kunna kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor obehindrat. Har du inte genomfört AT eller har godkänd Baskompetens enligt BT så finns möjligheten att göra BT under anställningens första år.
Du har god samarbetsförmåga och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du har gott omdöme och kommunicerar på ett tydligt sätt. Vi vill att du är prestigelös och tycker om att arbeta i team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Till den här tjänsten söker vi dig som är flexibel. Flexibel hos oss handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation och ändra fokus vilket är avgörande då oförutsägbara händelser uppstår dagligen.
Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga.
Ansökan och anställning
Det här är en tillsvidaretjänst med tillträde enligt överenskommelse, provanställning kan komma att tillämpas. Urval kommer att ske löpande och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden gått ut. Bifoga kopia på examensbevis och legitimation med din ansökan.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
