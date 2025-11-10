ST-läkare i allmänmedicin, Vårdcentralen Borensberg
2025-11-10
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
, Vadstena
, Mjölby
, Linköping
, Boxholm
Vi i Borensberg söker en ny kollega och välkomnar dig att söka till vår arbetsplats.
Vi har nu plats för ST-läkare i allmänmedicin på Vårdcentralen Borensberg. Du är genuint intresserad av allmänmedicin och tänker dig en framtid inom primärvården.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Region Östergötlands ST-utbildning i allmänmedicin organiseras av Allmänmedicinskt utbildningscentrum (AMC), där studierektorer och utbildningssekreterare samordnar sidoutbildningar, ordnar kurser och utbildningar och deltar i utformandet av ST-läkarens utbildningsplan. Läs mer om AMC (klicka på länken).
Region Östergötland har också ett specialistövergripande ST-kansli, som arrangerar ST-utbildningar för alla specialiteter, läs mer om ST-kansliet (klicka på länken).
Vårdcentralen Borensberg är en liten, trivsam vårdcentral i natursköna omgivningar vid sjön Boren med Göta kanal som går igenom samhället. Det finns bussförbindelser med hållplats utanför vårdcentralen.
Läs också gärna vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.

Dina arbetsuppgifter
Du är genuint intresserad av allmänmedicin och tänker dig en framtid inom primärvården. Hos oss får du utbildning i toppklass på en mycket välfungerande och välbemannad vårdcentral med god arbetsmiljö och god handledning. Du kommer att vara fast läkare för en begränsad lista med patienter under hela din ST-utbildning. Jourtjänstgöring ingår i arbetet.
• Arbetsgrupp
Vårdcentralen är välbemannad med tre specialister i allmänmedicin, två ST-läkare, distriktsskötersskor,sjuksköterskor, undersköterskor, kurator, rehab koordinator och fotvårdsspecialist. Vi har BVC, ansvar för två äldreboenden och läkartillsynen i den kommunala hemsjukvården.
Om dig
Du är legitimerad läkare och innehar läkarlegitimation utfärdad av Socialstyrelsen samt mycket goda svenska språkkunskaper motsvarande minst dokumenterad nivå Svenska C1. Har du inte genomfört AT eller har godkänd Baskompetens enligt BT så finns möjligheten att göra BT under anställningens första år.
Du har mycket god samarbetsförmåga och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete och ta stort ansvar för dina listade patienter. Du har gott omdöme och kommunicerar på ett tydligt sätt. Vi vill att du är prestigelös, hjälpsam och tycker om att arbeta i team. Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Det här är en tillsvidaretjänst med tillträde enligt överenskommelse, provanställning kan komma att tillämpas.
Urval kommer att ske löpande och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden gått ut. Bifoga kopia på examensbevis och legitimation med din ansökan.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Sista dag att ansöka är 2025-12-09
Vårdcentralen Borensberg
Verksamhetschef Lisa Bergander
lisa.bergander@regionostergotland.se
