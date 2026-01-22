ST-läkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Vadstena
2026-01-22
Tycker du om ett omväxlande arbete där du jobbar nära våra invånare och kan göra skillnad för deras hälsa varje dag? Då tror vi att du kommer att trivas med att jobba hos oss!
550 invånare som heltidsarbetande ST-läkare när du är i mitten på din ST och som nybliven specialistläkare 1100 invånare.
I syfte att skapa jämställd vård över hela länet ett lönetillägg och möjlighet att resa på arbetstid.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, fyra jourcentraler, Vårdcentrum Finspång, barnhälsovårdsenheten, vaccinationskliniken, 1177 och allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Region Östergötlands ST-utbildning i allmänmedicin organiseras av Allmänmedicinskt utbildningscentrum (AMC), där studierektorer och utbildningssekreterare samordnar sidoutbildningar, ordnar kurser och utbildningar och deltar i utformandet av ST-läkarens utbildningsplan. Läs mer om AMC.
Region Östergötland har också ett specialistövergripande ST-kansli, som arrangerar ST-utbildningar för alla specialiteter, läs mer om ST-kansliet.
Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett utmanande och omväxlande arbete. Vi tror att du söker dig till primärvård för att du är intresserad av bredden av specialistområdet allmänmedicin och kan tänka dig en framtid inom primärvården. Som ST-läkare hos oss kommer du få regelbunden handledning och utöver deltagande på ST-möten, möjlighet att delta i utbildning tillsammans med andra underläkare, AT-läkare och ST-läkare på vårdcentralen.
Vårdcentralen Vadstena är en mindre vårdcentral, under stark utveckling! Vi har nyanställt fasta distriktsläkare och arbetar för en god arbetsmiljö och stark gemenskap, där alla medarbetare är viktiga och en del av vårt team. Vi välkomnar alla nya medarbetare och vill vara en positiv del av Vadstenabornas vardag. Vadstena ligger vackert belägen invid sjön Vättern och har en gammeldags stil med smala gränder och gamla hus som sätter sin prägel på stadskärnan. Det finns gott om kultur, men även idrottsaktiviteter och friluftsliv. I Vadstena trivs hela familjen och det finns även goda pendlingsmöjligheter från och till närliggande orter, med både tåg och buss.
Arbetsgrupp
Mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här.
Om dig
Du är legitimerad läkare och innehar läkarlegitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Du har svenska språkkunskaper motsvarande dokumenterad nivå C1, då du ska kunna kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor obehindrat. Har du inte genomfört AT eller har godkänd Baskompetens enligt BT så finns möjligheten att göra BT under anställningens första år.
Du har god samarbetsförmåga och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du har gott omdöme och kommunicerar på ett tydligt sätt. Vi vill att du är prestigelös och tycker om att arbeta i team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Det här är en tillsvidaretjänst med tillträde enligt överenskommelse, provanställning kan komma att tillämpas.
Urval kommer att ske löpande och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden gått ut. Bifoga kopia på examensbevis och legitimation med din ansökan.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
