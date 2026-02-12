ST-läkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Ramlösa i Helsingborg
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Helsingborg Visa alla läkarjobb i Helsingborg
2026-02-12
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vi söker nu ST-läkare i allmänmedicin som vill genomföra sin specialisttjänstgöring i en trygg, lärande och hållbar miljö - varmt välkommen till oss!
Vårdcentralen Ramlösa ligger på Elinebergsplatsen i Helsingborg med goda tåg- och bussförbindelser. Här arbetar cirka 35 medarbetare i olika yrkeskategorier. Vi har en mycket god arbetsmiljö och en kultur som präglas av ansvarstagande, samarbete och omtanke - både om patienterna och om varandra. Vårdcentralen har ett gott rykte bland studenter och utbildningsläkare, vilket vi ser som ett kvitto på hög trivsel och kvalitet i handledning.
Sedan 2024 har vi ändamålsenliga, fräscha lokaler med uppdaterad utrustning. Många läkare har börjat hos oss som AT-läkare och därefter valt att fortsätta sin ST, och flera har också stannat kvar som färdiga specialister i allmänmedicin.
Vi har flera erfarna specialister i allmänmedicin med stort engagemang för utbildning, som tillsammans skapar goda förutsättningar för strukturerad handledning och kontinuerlig kompetensutveckling under hela din ST. Handledning prioriteras och är väl förankrad i verksamheten.
Arbetssättet på vårdcentralen bygger på teamarbete, särskilt i akutlinjen, där läkare samarbetar tätt med sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kurator. Detta ger god läkarkontinuitet, avlastar läkaren och skapar utrymme för lärande och reflektion.
Det gläder oss mycket att arbeta aktivt med arbetsmiljö och att skapa hållbara arbetsförhållanden för våra ST-läkare - detta är ett av våra största fokusområden.
Målet är alltid att arbetet ska rymmas inom ordinarie arbetstid och att du inte ska behöva ta med dig jobbet hem.
Samtidigt vet vi att arbetet som allmänspecialist kan vara fluktuerande och att administrationsbördan ibland är svår att planera fullt ut. Som ett led i att skapa ett långsiktigt hållbart arbetssätt säkerställer vi därför att alla ST-läkare har möjlighet att ha sin administration- och utvecklingstid ostört.
Vi vill också att du som ST-läkare successivt utvecklar ett eget hållbart arbetssätt under din utbildning, med stöd av handledare och kollegor - där struktur, prioritering, rimlig arbetsbelastning och balans mellan arbete och återhämtning är centrala delar.Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
I rollen som ST läkare ingår du i ett multiprofessionellt team bestående av allmänsjuksköterskor, specialistsjuksköterskor (distrikt, diabetes, hypertoni, astma/KOL och BVC), undersköterskor, kurator, fysioterapeut, arbetsterapeut och medicinska sekreterare. Arbetsuppgifterna fördelas utifrån kompetens och belastning för att säkerställa bästa möjliga vård för patienten och en hållbar arbetsdag för medarbetarna.
Du har schemalagd tid för handledning, fortbildning och reflektion, utöver planerade kurser och lokala utbildningar. Förbättringsarbete är en självklar del av ST och ses som ett viktigt verktyg för att utveckla både vårdkvalitet och arbetsmiljö.
Tillsvidareanställning som ST-läkare kan föregås av tidsbegränsad anställning som underläkare under en period av tre till sex månader i enligt med regionala riktlinjer för tillsättning av ST-läkartjänst inom Primärvården. Kvalifikationer
Vi vänder oss till dig som är legitimerad läkare och antagen till, eller har för avsikt att påbörja, ST i allmänmedicin. Du har behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård samt språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Det är meriterande med erfarenhet från primärvård och kännedom om journalsystem som PMO, Melior och/eller Pascal.
Vi söker dig som är nyfiken, ansvarstagande och prestigelös, med ett genuint intresse för allmänmedicin och långsiktig patientkontakt. En teamorienterad och kommunikativ läggning underlättar samarbetet i det multiprofessionella arbetssättet, och en vilja att utvecklas både professionellt och personligt är en naturlig del av ST utbildningen. Ett starkt engagemang för god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv är dessutom viktiga drivkrafter i det dagliga arbetet.
I den här rekryteringsprocessen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305414". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Louise Persson, Enhetschef, louise.h.persson@ska 0724 - 65 97 52 Jobbnummer
9739413