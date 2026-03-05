ST-läkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Påarp
Är du legitimerad läkare och intresserad av att arbeta hos oss? Har du dessutom funderat på att göra din ST-tjänst inom allmänmedicin? Då ska du inte tveka att söka dig till oss på Vårdcentralen Påarp!
Vårdcentralen Påarp-Mörarp är den lilla vårdcentralen med det stora hjärtat! Vi finns till i nyrenoverade och välutrustade lokaler. Vi är en välfungerande mottagning med hög kompetens och väl utarbetade rutiner där vi arbetar i team runt patienterna. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet för att kunna erbjuda våra patienter en god och nära vård.
Vi är cirka 25 medarbetare och vår arbetsgrupp består av specialister i allmänmedicin, ST-läkare, AT-läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, medicinska sekreterare, undersköterskor, kurator samt fysioterapeuter. Vi har dietist på plats en dag per vecka och från och med januari-2026 kommer vi även ha arbetsterapeut i huset en gång i veckan. I våra lokaler finns även barnavårdscentral (BVC) och specialistmottagningar för diabetes, astma/KOL, KBT och demens. Vi håller även på att utarbeta ett REKO team med läkare och kurator. Därtill ansvarar vi också för ett äldreboende i Mörarp, Bokliden.
Med en hög kontinuitet och serviceanda, samt ett gott arbetsklimat och sociala aktiviteter, är vi ett team som trivs och utvecklas tillsammans
Vårdcentralen Påarp-Mörarp ligger strax sydost om Helsingborg - bara några minuters gångväg från tågstationen och nära påfart till E6 och E4.Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Vi ser nu fram emot att välkomna en driven och engagerad läkare som vill vara med att utveckla verksamheten med fokus på medicinsk kvalitet, patientsäkerhet och god arbetsmiljö.
Hos oss erbjuds du ett omväxlande och utvecklande arbete där du som läkare arbetar i team med andra specialister och läkare. I din roll kommer du att ha både akut och tidsbokad mottagning, där du har tillgång till specialister för eventuella frågor.
Som ny medarbetare hos oss får du en introduktion anpassad utifrån dina erfarenheter så att du kan komma in i verksamheten på ett bra sätt.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom primärvården, likaså om du har erfarenhet från Hälsovalet. Därtill är det önskvärt att du har kunskaper i våra system PMO, Melior och Mina Planer.
Du som söker har ett stort intresse för allmänmedicin och de patienter du möter inom primärvården. Det är viktigt att du kan ta till dig och arbeta efter de mål och visioner som primärvården har. För att trivas hos oss är det viktigt att du har god kommunikativ förmåga, har lätt för att arbeta i team och att du, precis som vi, arbetar för ett gott samarbete och en hög vårdkvalitet. I din yrkesroll är du engagerad och känner ansvar för dina patienter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tillsvidareanställning som ST-läkare kan föregås av tidsbegränsad anställning som underläkare under en period av tre till sex månader i enligt med regionala riktlinjer för tillsättning av ST-läkartjänst inom Primärvården.
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
