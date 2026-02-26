ST-läkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Örkelljunga
Gör skillnad. Varje dag.
Nu när en av våra ST-läkare blir färdig specialist så har vi möjlighet att ta emot dig som är legitimerad läkare och fullgjort din AT- eller BT-tjänstgöring. Drivs av att arbeta med varierande arbetsuppgifter tillsammans med engagerade och kunniga kollegor. Vill du känna delaktighet och samtidigt bidra till att förbättra andra människors hälsa? Tveka då inte att söka dig till oss på vårdcentralen Örkelljunga!
Hos oss på vårdcentralen Örkelljunga arbetar 20 medarbetare inom olika yrkeskategorier och vi har cirka 6 000 listade patienter. Våra patienter har ett högt förtroende för oss att de många gånger hellre väljer att åka hit än att boka en ambulans. Är nog så långt det är möjligt glesbygdsmedicin i Skåne.
Här arbetar bland annat specialistläkare i allmänmedicin samt ST- och AT-läkare som arbetar tillsammans i en välorganiserad läkarmottagning med undersköterske- och sekreterarstöd. Vi har även sjuksköterske- och distriktsmottagning inom astma/KOL, diabetesmottagning, äldrevårdsmottagning, rökavvänjning, blodtrycksmottagning och familjecentral med tillhörande barnavårdscentral (BVC). Därtill har vi ett mycket välfungerande samarbete med vår sjukgymnastikmottagning där fysioterapeuter. Kurator som har KBT-inriktning.
Hos oss arbetar vi tillsammans för att främja våra patienters och invånares hälsa. Här hamnar du på en varm och trevlig arbetsplats med låg personalomsättning, där vi trivs tillsammans och känner ett stort engagemang för det vi gör. Vi är varandras arbetsmiljö och klarar våra utmaningar tillsammans!Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
I rollen som ST-läkare hos oss arbetar du med arbetsuppgifter som är vanligt förekommande på en vårdcentral. Du får även möjlighet att arbeta med en välinarbetad BVC, där det i dagsläget finns cirka 500 inskrivna barn. Då vi har hand om ett särskilda boende ges du också möjlighet att ansvara för något av dessa. Hemsjukvård med rondarbete kommer att erbjudas på Vårdcentralen.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare som är klar med din AT- eller BT-tjänstgöring med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är också ett krav.
Du som person har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tvärprofessionellt tillsammans med andra yrkeskategorier. Vi ser även att du är flexibel och engagerad i ditt arbete. Därtill har du god empati och förståelse för patienten. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
