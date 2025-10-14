ST-läkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Kungsbacka
Nu finns möjlighet att bli ST-läkare i ett stort arbetslag med mycket specialistkompetens och god möjlighet till utveckling.
Vi är en verksamhet som vill vara informationsdriven och alltid strävar framåt för att patienten ska få en god, tillgänglig vård och medarbetarna trivas på jobbet. Vill du bli en av oss?Publiceringsdatum2025-10-14Om företaget
Hos oss är du alltid välkommen - Tillsammans hjälper vi dig till ett friskare liv. - Att välja oss ska vara enkelt.
Med våra ledord för ögonen jobbar vi med fokus på att lösa saker tillsammans. Vårdcentralen Kungsbacka tar nya höjder och söker dig som vill vara med och utveckla vår vårdcentral till den bästa för patienten.
Hos oss är du alltid välkommen - tillsammans skapar vi framtidens vårdcentral och vi söker därför dig som vill kombinera det bästa av två världar - det fysiska patientmötet och den digitala vårdens möjligheter. Vårdcentralen Kungsbacka arbetar efter grundpelaren "tillsammans för tillgänglighet", vilket rent konkret betyder en vårdcentral där vi gemensamt med tekniken skapar en smart och trivsam arbetsmiljön som är hållbar på sikt och som ger våra patienter en god och säker vård.
Vårdcentralen ligger på Kungsbacka Närsjukhus. Det gör att vi har närhet till specialistmottagningar, röntgen, dietist, laboratoriemedicin och apotek som finns i huset. Vårdcentralen har närmare 14 000 listade patienter vilket gör oss till den största vårdcentralen i Region Halland. Om tjänsten
Som ST-läkare hos oss får du god handledning av erfarna kollegor och du har stora möjligheter att själv vara med och utforma din plan och utveckla specialintressen. Vi strävar efter att din utbildning ska bli så givande och intressant som möjligt för att ge dig de kunskaper och erfarenheter du behöver för ditt framtida arbete som specialist i allmänmedicin. ST-läkarna har regelbundet gemensamma och mycket uppskattade träffar för fortbildning och reflektion tillsammans med studierektor.
För oss är tillgänglighet och kontinuitet viktigt. Vi vill finnas till för våra patienter, där de vill möta oss. Därför vill vi sträva än mer mot att ha ett hjärta som består av en digital mottagning för chatt, videobesök och telefoni, samt fysisk mottagning när behov finns.
I din roll som läkare hos oss jobbar du både med akut och planerad mottagning. Du kommer att ha hand om patienter med mer långvarig sjukdom och du kommer att jobba i vår direktmottagning där vi hanterar mer akut problematik. På direktmottagningen jobbar du alltid med minst en kollega och du har ett team av undersköterska, sjuksköterska och fysioterapeut runt dig.
I arbetet ingår sedvanliga arbetsuppgifter som läkare på vårdcentral, men med fokus på följande uppdrag:
- Bedriva primärvård i digitala plattformar med chatt, video och telefoni.
- Arbeta på mottagning med akut och planerad verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare och som vill bli specialist i allmänmedicin.
Du har gjort AT- tjänstgöring med primärvårdplacering eller har motsvarande erfarenhet, men främst en vilja att arbeta med digital hälso- och sjukvård. Du är noggrann, gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och uttrycker en positiv attityd till ditt arbete. Du ska ha ett brinnande intresse för allmänmedicin och du ska känna dig hemma i primärvården och dess arbetssätt.
Vi vill att du är med och bygger framtiden med oss och att du vill det bästa för våra patienter. Du behöver påvisa flexibilitet och engagemang för att ta ansvar för patientens vård. Du behöver trivas med och se din roll som en i ett team och lösa situationer och behov dagligen tillsammans med övrig personal. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i ditt arbete.
Läs gärna mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/formaner/
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
