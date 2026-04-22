ST-läkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Drottninghög i Helsingborg
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Helsingborg
2026-04-22
Gör skillnad. Varje dag.
Vi är glada att välkomna en ny kollega till vårt team! Vi söker efter dig som vill vara med och vidareutveckla vår verksamhet. Om du vill arbeta i en dynamisk miljö där varje dag bjuder på nya utmaningar, kan du vara den vi söker till Vårdcentralen Drottninghög i Helsingborg. Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team med stor gemenskap och bred kompetens!
Vårdcentralen Drottninghög är belägen i nordöstra Helsingborg nära det vackra friluftsmuseet Fredriksdal. Det är ett mångkulturellt område, vilket gör vårt arbete än mer varierande och spännande.
Vi har idag cirka 7 500 listade patienter och ungefär 800 listade barn på barnavårdscentralen (BVC). Här finns specialistmottagningar inom bland annat diabetes, astma/Kol, livsstilsfrågor samt ett eget labb som bemannas av undersköterskor. Fysioterapeuter, psykolog, dietist och arbetsterapeut är med oss i teamarbetet och gör att vi kan ha en hög kvalitet i det arbete vi gör. På vår distriktssköterskemottagning arbetar vi med äldrevårdsmottagning i nära samarbete med hemsjukvården i området och vi gör även minnesutredningar.
Vi har en familjecentral, Oliven, med tillhörande barnavårdscentral (BVC). Dessutom har vi, i ett nära samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, utvecklat ett rehabiliteringsteam, som bland annat består av försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare och rehabiliteringskoordinator.
Här arbetar vi kontinuerligt med utvecklingsarbete för att ytterligare förbättra kvalitet och arbetsmiljö där nya idéer och tankar tas väl emot.
Region Skåne erbjuder friskvårdsbidrag, möjlighet till flexibel arbetstid, utbildningstid digitalt och i vissa fall fysiskt och individuellt anpassad arbetsmiljö samt har gällande kollektivavtal. Den sociala gemenskapen prioriteras också med olika gemensamma aktiviteter utanför arbetstiden om man önskar vara med.
Hos oss välkomnas du av cirka 30 medarbetare som arbetar i tvärprofessionella team i ett öppet, positivt och kreativt arbetsklimat. Vi är alla stolta över det goda arbetsklimat som råder och sätter stort värde i att arbeta i ett mångkulturellt område.
Arbetsuppgifter
Vi ser nu fram emot att välkomna en driven och engagerad läkare som vill vara med att utveckla verksamheten med fokus på medicinsk kvalitet, patientsäkerhet och god arbetsmiljö.
Hos oss erbjuds du ett omväxlande och utvecklande arbete där du som läkare arbetar i team med andra specialister och läkare. I dina arbetsuppgifter som ST-läkare ingår bland annat egen mottagning, akutmottagning och samverkan med kommunen.
Din utbildning kommer skräddarsys i samråd med din handledare och studierektor för att tillvarata dina intressen men också för att utbildningen ska bli så optimal, varierande, utmanande och intressant som möjligt. Detta för att du ska få goda kunskaper och erfarenheter som du har med dig i ditt fortsatta arbete som specialistläkare inom primärvården.
Som ST-läkare följer du din ST-plan och vi erbjuder ett stödjande utbildningsklimat på din väg mot specialistläkarkompetens.
Utöver obligatoriska ST-kurser och deltagande i ST-dagarna, erbjuds du goda utvecklingsmöjligheter med kontinuerlig fortbildning, både internt och externt efter ditt intresse samt verksamhetens behov. Du får också avsatt tid för studier och handledning varje vecka.
Som ny medarbetare hos oss får du en introduktion anpassad utifrån dina erfarenheter, så att du kan komma in i verksamheten på ett bra sätt.
Är du nyfiken på att höra mer om hur det är att jobba hos oss? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt är klar med AT alternativt BT. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom primärvården och har erfarenhet från Hälsovalet. Därtill är det önskvärt att du har kunskaper i våra system PMO, Melior och Mina Planer.
Du som söker har ett stort intresse för allmänmedicin och de patienter du möter inom primärvården. För att trivas hos oss är det viktigt att du har god kommunikativ förmåga, har lätt för att arbeta i team och att du, precis som vi, arbetar för ett gott samarbete och en hög vårdkvalitet. I din yrkesroll är du engagerad och känner ansvar för dina patienter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekryteringsprocess tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Tillsvidareanställning som ST-läkare kan föregås av tidsbegränsad anställning som underläkare under en period av tre till sex månader i enligt med regionala riktlinjer för tillsättning av ST-läkartjänst inom Primärvården.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320225".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Region Skåne
223 81 LUND
Region Skåne, Primärvården
Maria Olsson, Verksamhetschef 0768-93 06 91
