ST-läkare i allmänmedicin till Vårdcentral Hjärtat i Helsingborg

Vårdcentral Hjärtat i Helsingborg AB / Läkarjobb / Helsingborg
2025-12-18


Visa alla läkarjobb i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Vårdcentral Hjärtat i Helsingborg AB i Helsingborg

Vill du göra din ST i en varm, stabil och utvecklingsdriven vårdcentral - mitt i Helsingborg?
Vårdcentral Hjärtat arbetar på uppdrag av Region Skåne inom vårdvalet. Hos oss får du en bred klinisk vardag, nära handledning och en utbildningsmiljö där du får växa - både tryggt och snabbt.

Publiceringsdatum
2025-12-18

Om tjänsten
Som ST-läkare i allmänmedicin hos oss arbetar du med vanligt förekommande uppgifter på vårdcentral:
• Egen mottagning med planerade och akuta besök
• Teamarbete med sjuksköterskor och övriga professioner
• Medverkan i utveckling av arbetssätt, flöden och medicinsk kvalitet
Det här erbjuder vi
• Fast handledare och avsatt handledningstid varje vecka
• Individuell utbildningsplan där du kan påverka innehåll och utveckling
• Kollegialt klimat med samarbete över yrkesgränser
• Fortbildning och stöd i obligatoriska ST-moment och kurser
• Arbetstid måndag-fredag
Vi följer Region Skånes processer/underlag för ST i allmänmedicin (inkl. PRE-ST och överenskommelser). Vi hjälper dig att göra det rätt från start.
Vem vi söker
Vi söker dig som:
• Är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård
• Har ett genuint intresse för allmänmedicin och primärvårdens bredd
• Trivs med ansvar, kontinuitet och teamarbete
• Har svenska motsvarande C1 (krav)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Skicka CV och kort personligt brev till ayat.m-ali@vchjartat.se
E-post: ayat.m-ali@vchjartat.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ST allmänmedicin".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vårdcentral Hjärtat i Helsingborg AB (org.nr 559184-9996), http://www.vchjartat.se
Bergavägen 1A (visa karta)
254 66  HELSINGBORG

Arbetsplats
Vårdcentral Hjärtat i Helsingborg

Kontakt
Verksamhetschef
Ayat Mohamad-Ali
ayat.m-ali@vchjartat.se
0424424724

Jobbnummer
9652485

Prenumerera på jobb från Vårdcentral Hjärtat i Helsingborg AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Vårdcentral Hjärtat i Helsingborg AB: