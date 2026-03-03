ST-läkare i allmänmedicin till Vårdcentral Hjärtat i Helsingborg
Vill du göra din ST i en varm, stabil och utvecklingsdriven vårdcentral - mitt i Helsingborg?
Vårdcentral Hjärtat arbetar på uppdrag av Region Skåne inom vårdvalet. Hos oss får du en bred klinisk vardag, nära handledning och en utbildningsmiljö där du får växa - både tryggt och snabbt.Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Som ST-läkare i allmänmedicin hos oss arbetar du med vanligt förekommande uppgifter på vårdcentral:
• Egen mottagning med planerade och akuta besök
• Teamarbete med sjuksköterskor och övriga professioner
• Medverkan i utveckling av arbetssätt, flöden och medicinsk kvalitet
Det här erbjuder vi
• Fast handledare och avsatt handledningstid varje vecka
• Individuell utbildningsplan där du kan påverka innehåll och utveckling
• Kollegialt klimat med samarbete över yrkesgränser
• Fortbildning och stöd i obligatoriska ST-moment och kurser
• Arbetstid måndag-fredag
Vi följer Region Skånes processer/underlag för ST i allmänmedicin (inkl. PRE-ST och överenskommelser). Vi hjälper dig att göra det rätt från start.
Vem vi söker
Vi söker dig som:
• Är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård
• Har ett genuint intresse för allmänmedicin och primärvårdens bredd
• Trivs med ansvar, kontinuitet och teamarbete
• Har svenska motsvarande C1 (krav) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Skicka CV och kort personligt brev till ayat.m-ali@vchjartat.se
E-post: ayat.m-ali@vchjartat.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ST allmänmedicin". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vårdcentral Hjärtat i Helsingborg AB
(org.nr 559184-9996), http://www.vchjartat.se
Bergavägen 1A (visa karta
)
254 66 HELSINGBORG Arbetsplats
Vårdcentral Hjärtat i Helsingborg Kontakt
Verksamhetschef
Ayat Mohamad-Ali ayat.m-ali@vchjartat.se 0424424724 Jobbnummer
