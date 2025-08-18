ST-läkare i allmänmedicin till Tyresö Husläkarmottagning, Tyresö
Prima Vård Sverige AB / Läkarjobb / Tyresö Visa alla läkarjobb i Tyresö
2025-08-18
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prima Vård Sverige AB i Tyresö
, Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Täby
eller i hela Sverige
Varmt välkommen till Tyresö Husläkarmottagning! Är du redo för att ta nästa steg i din läkarkarriär och få en ST-tjänst i allmänmedicin och det viktiga uppdraget inom primärvården? Då har du hittat rätt! Vi är ett glatt gäng på cirka 25 medarbetare som skapar en arbetsplats med mycket skratt och gemenskap.
Vad erbjuds du?
Vi vill att din ST-tjänstgöring ska bli så framgångsrik som möjligt, så här är vad vi erbjuder:
- En trygg och stabil läkarkår med erfarna allmänspecialister
- Generöst tilltagen handledartid
- Goda kontakter med studierektor
- Stor möjlighet att tillsammans med din handledare påverka innehållet i din ST-tjänstgöring
- Goda kontakter med de olika klinikerna vilket underlättar vid valet av randning
- Konkurrenskraftig ST-lön
Hos oss blir din ST-tjänstgöring både varierad och innehållsrik och den uppfyller alla krav i målbeskrivningen. Vi erbjuder vård genom livets alla skeden och har alltid fokus på bemötande, tillgänglighet och kvalitet. Ett spännande val för dig som vill ha ett meningsfullt arbete!
Vem söker vi?
Vi letar efter dig med svensk legitimation som läkare. Vi hoppas att du är kommunikativ, pedagogisk och samarbetsvillig, samt att du har goda kunskaper i svenska språket. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet - för oss är rätt person lika viktigt som rätt kompetens.
Anställning och ansökan
Tjänsten är en tillsvidaretjänst. Vi applicerar provanställning. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras med rätt kandidat. Vi hanterar ansökningar löpande, så passa på att sök redan idag!
Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Verksamhetschef, Linda Camberving, linda.camberving@primavard.se
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Vi undanber oss vänligen all kontakt med rekryterings- och bemanningsbolag.
Mottagning
Tyresö Husläkarmottagning är en mottagning som har funnits sedan länge och har ett 20 tal anställda. Vi finns i utkanten av Tyresö Centrum, gångavstånd till buss direkt till Gullmarsplan och en fin arbetsplats i ett gammalt hotellkomplex.Publiceringsdatum2025-08-18Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/231". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699) Arbetsplats
Tyresö Husläkarmottagning Jobbnummer
9462492