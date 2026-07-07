ST-läkare i allmänmedicin till Söderports VC i Visby
Prima Vård Sverige AB / Läkarjobb / Gotland Visa alla läkarjobb i Gotland
2026-07-07
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ST-läkare till välfungerande vårdcentral – utvecklas tillsammans med oss!
Vill du göra din specialistutbildning i en trygg, utvecklande och trivsam miljö där du får växa tillsammans med erfarna kollegor? Då kan detta vara möjligheten för dig!
Vi söker nu en engagerad ST-läkare inom allmänmedicin som vill bli en del av vårt kompetenta och välkomnande team. Hos oss möts du av en arbetsplats med god stämning, korta beslutsvägar och ett genuint engagemang för både patienter och medarbetare.Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Som ST-läkare hos oss får du en varierad och lärorik vardag inom primärvårdens breda verksamhet. Du arbetar nära ett erfaret och tvärprofessionellt team bestående av:
Fem specialistläkare i allmänmedicin Tre ST-läkare Distriktssköterskor och sjuksköterskor Undersköterskor Samtalsbehandlare (KBT och psykolog)
Vi erbjuder en strukturerad specialistutbildning med regelbunden handledning, ett gott utbildningsklimat och stort stöd från erfarna kollegor. Här ges du de bästa förutsättningarna att utvecklas i din yrkesroll och nå ditt mål att bli specialist i allmänmedicin.
Arbetet omfattar tidsbokade patientbesök, mottagningsarbete och behandling med ansvar för egna patienter. Jour- och beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.
Därför ska du välja oss
Trygg och välstrukturerad ST-utbildning
Erfarna handledare och engagerade specialistkollegor
God arbetsgemenskap och högt i tak
Korta beslutsvägar och möjlighet att påverka verksamheten
Omväxlande arbete inom primärvårdens hela bredd
Fokus på kvalitet, utveckling och patientnära vård
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har svensk läkarlegitimation Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift Har ett genuint intresse för människor och primärvård Är kommunikativ, pedagogisk och samarbetsorienterad Trivs med ansvar och självständigt arbete i en varierad vardag
Som person är du engagerad, professionell och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du sätter patienten i centrum och värdesätter en god dialog med både patienter och kollegor. Vi uppskattar medarbetare som delar med sig av sina kunskaper och vill vara med och utveckla verksamheten framåt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas, påverka och trivas!
Vi ser fram emot att lära känna dig och berätta mer om vad vi kan erbjuda.
Vid frågor, vänligen kontakta: Ninnie Åkerqvist, Verksamhetschef 0498-656002, ninnie.akerqvist@primavard.se
Mottagning
Välkommen till oss på Söderports Vårdcentral! Vår verksamhet ligger centralt i Visby precis intill ringmuren och Söderport. Vi har ca 10 000 patienter listade hos oss och är en stabil personalgrupp med god stämning och arbetsglädje. Vi värnar om kvalitet, kontinuitet och tillgänglighet. Vårt mål är att möta varandra och våra patienter med respekt och omtanke. Söderports vårdcentral är en trygg plats att komma till i livets alla faser!Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699), https://primavard.se
Peder Hardings väg 2 E (visa karta
)
621 58 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Söderports Vårdcentral Kontakt
Ninnie Åkerqvist ninnie.akerqvist@primavard.se 0498656002 Jobbnummer
9995266