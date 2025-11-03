ST-läkare i Allmänmedicin till Rävlanda Vårdcentral
2025-11-03
Vill du arbeta på en mindre vårdcentral med genuint engagemang och intresse för sina patienter?
Hos oss prioriterar vi kontinuitet i hela vårdkedjan och jobbar med ständiga förbättringar och utvecklingar i vårt arbetssätt. Vi är läkare och sjuksköterskor som tillsammans ser till helheten runt patienten. Vår anda präglas av kvalitet, utveckling och prestigelöshet.
Vi har erfarna distrikts- och sjuksköterskor som har egna specialistmottagningar inom BVC, diabetes, Astma/KOL, hypertoni, demens/äldrevård och klimakteriebesvär. Patienter med psykisk ohälsa hanteras via vårt psykosociala team. Det kollegiala intresset för samarbete och handledning är stort.
Som ST- läkare erbjuds du en strukturerad utbildning med stöd av ST-studierektor, handledare och övriga kollegor på vårdcentralen. Utbildningen varvas mellan tid på vårdcentralen, där du både följer dina egna patienter och hanterar akuta frågeställningar, samt sidoutbildning på andra kliniker.
Driftform och närområde
Vårdcentralen ägs och drivs av Vård i Rävlanda, Sätila AB där även Sätila Vårdcentral ingår. Vi har ett nära samarbete vårdcentralerna emellan med givande synergieffekter. Till vårdcentralen hör ett SÄBO samt närliggande hemsjukvårdsområden. Vi har ca 4500 listade patienter i vårt stabila närområde.
Vi ligger i Härryda kommun https://www.harryda.se/
.
Är du intresserad av att flytta hjälper vi till med boende.
Om dig
För att trivas hos oss behöver du uppskatta teamarbete och nära kontakt med dina arbetskamrater i det dagliga patientarbetet, samt bredden och variationen som det kommande yrket som allmänläkare innebär. Du ser goda villkor och medbestämmande som förutsättningar för en välfungerande arbetsplats.
Du ska vara legitimerad läkare och ha goda kunskaper i svenska motsvarande C1 enligt Europarådets referensram.
Erfarenhet från primärvård är meriterande.
Intervjuer och anställning sker löpande under tiden för annonsering, varför tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Har vi väckt din nyfikenhet, hör av dig så berättar vi mer?
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
