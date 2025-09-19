ST-läkare i Allmänmedicin till Örnäsets hälsocentral, Luleå
2025-09-19
Vill du växa med oss? Vi söker ST-läkare till Örnäsets hälsocentral
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en stimulerande och lärande miljö, med både individuell handledning och gemensam kompetensutveckling. Primärvården är navet i svensk hälso- och sjukvård - en plats där vi strävar efter att ge varje patient en vård som är nära, jämlik och personcentrerad.
På Örnäsets hälsocentral har vi cirka 9 000 listade patienter och en arbetsmiljö som präglas av arbetsglädje, kamratskap och utveckling. Vi är stolta över att både patienter och medarbetare trivs hos oss och vill växa tillsammans. Vi tror på kraften i samarbete. Genom delaktighet och ett inkluderande klimat skapar vi en arbetsplats där alla - oavsett yrkesroll eller erfarenhet - får möjlighet att bidra och utvecklas.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad läkare. Det är meriterande om du har vana av att arbeta i VAS och Cosmic.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är initiativtagande och strukturerad på så sätt att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du är även kommunikativ, lyhörd och värderar och ser nyttan av samarbete med andra.
Det här får du arbeta medVi erbjuder en positiv och utvecklande arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med hela bredden av primärvård. Här möter du ett omväxlande och ansvarsfullt arbete, där kvaliteten i patientomhändertagande alltid står i fokus.
Som ST-läkare hos oss tar du ansvar för din egen utveckling och utbildning - självklart med stöd från handledare, enhetschef och studierektor. Tillsammans utformar vi en individuell utbildningsplan som anpassas efter både dina behov och utbildningens mål.
Vi uppmuntrar dig att vara aktiv i planering och utvärdering av din utbildning för att säkerställa en kontinuerlig professionell utveckling och en trygg väg mot din framtida specialistroll inom allmänmedicin.
Det här erbjuder vi dig- Möjlighet att arbeta med diagnostik, behandling och prevention
• Schemalagd utbildningstid enligt ST-programmet - Stöd och handledning från erfarna kollegor, både läkare och andra yrkesgrupper
• Egen patientlista där du får möjlighet till kontinuitet med dina patienter
• Du blir en del av ett sammanhållet team där lärande och samarbete står i centrum
• Du får arbeta i en utvecklande miljö med engagerade kollegor och handledare
• Du får möjlighet att bidra till vår gemensamma målsättning inom god och nära vård- genom att tillsammans arbeta för hög kvalitet och gott bemötande för alla patienter
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstid är dagtid kl. 8.00 - 17.00. Tillträde enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi tillämpar registerkontroll före beslut om anställning enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Gudrun Hedman gudrun.hedman@norrbotten.se 0920-718 02 Jobbnummer
9517675