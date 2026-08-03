ST-läkare i allmänmedicin till Gävle Strand Din hälsocentral
Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle / Läkarjobb / Gävle Visa alla läkarjobb i Gävle
2026-08-03
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I ett av Gävles starkast växande bostadsområden i inre hamnen där Gavleån möter havet ligger Gävle Strand Din hälsocentral och vi har i dagsläget cirka 7 400 listade patienter. Vi ligger i nära anslutning till buss och tågstation för bra pendlingsmöjligheter.
Vi hoppas kunna locka dig till en arbetsplats där sammanhållning och god arbetsmiljö är viktiga ledord. Vi är en positiv, engagerad och trygg arbetsgrupp.
Tillsammans vill vi utveckla och forma primärvården, och skapa en god arbetsmiljö för chefer och medarbetare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är intresserad av eller redan påbörjat din ST inom allmänmedicin. I arbetsuppgifterna ingår både akut och planerad mottagningsverksamhet. Vi bemannar även Säbo och BVC, så det är områden du kommer få erfarenhet av. Arbetet är omväxlande och stimulerande då vi har patienter i alla åldrar med varierande sjukdomsbakgrund. Du får handledning och stöd av erfarna kollegor med specialisering inom allmänmedicin för att du skall utvecklas och få erfarenhet inför ditt framtida arbete som specialist.
Som ST-läkare hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• mottagningsarbete med akuta besök, nybesök och återbesök
• Säbo och barnavårdscentral
• utvecklingsarbete.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion och avgränsat uppdrag
• arbeta i en trygg arbetsgrupp
• avsatt tid för handledning och studier enligt en gemensam planering.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i att ta egna beslut men som också trivs i det nära kollegiala arbetet som präglar verksamheten. Med ett professionellt och lyhört bemötande bidrar du till den omtanke och kvalitet vi vill stå för. Du delar vår övertygelse om allas lika värde och vi uppskattar om du också vill vara med och utveckla verksamheten genom vårt gemensamma förbättringsarbete.
I rollen som ST-läkare ska du ha
• svensk legitimation som läkare
• goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Meriterande är erfarenhet från primärvård.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Efter överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Region Gävleborg har bildat ett bolag av de offentligt drivna hälsocentralerna- och barnavårdscentralerna i länet. Bolaget ska utveckla primärvården och göra den mer tillgänglig och anpassad efter invånarnas behov.
Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg. Medarbetarna arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1965". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle Kontakt
Torbjörn Eriksson, vårdenhetschef torbjorn.eriksson@regiongavleborg.se 070-2042967 Jobbnummer
10018465