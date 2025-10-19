ST-läkare i allmänmedicin till Amadeuskliniken Söndrum/Frösakull i Halmstad
Prima Vård Sverige AB / Läkarjobb / Halmstad Visa alla läkarjobb i Halmstad
2025-10-19
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prima Vård Sverige AB i Halmstad
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Varmt välkommen till Amadeuskliniken Söndrum/Frösakull! Är du redo för att ta nästa steg i din läkarkarriär och få en ST-tjänst i allmänmedicin och det viktiga uppdraget inom primärvården? Då har du hittat rätt! Vi är ett glatt gäng på cirka 35 medarbetare varav 4 ST-läkare och 3 allmänspecialister, som tillsammans skapar en arbetsplats med mycket skratt och gemenskap.
Vad erbjuds du?
Vi vill att din ST-tjänstgöring ska bli så framgångsrik som möjligt, så här är vad vi erbjuder:
- En trygg och stabil läkarkår med erfarna allmänspecialister
- Regelbunden schemalagd handledartid med erfaren allmänspecialist
- Regelbunden fortbildning i Region Hallands regi med ST-läkare från både Halmstad men även övriga delar av Halland.
- Stor möjlighet att tillsammans med din handledare påverka innehållet i din ST-tjänstgöring
- Möjlighet att påverka ditt upplägg av schema, studietid och din arbetsmiljö.
Hos oss blir din ST-tjänstgöring både varierad och innehållsrik och den uppfyller alla krav i målbeskrivningen. Vi erbjuder vård genom livets alla skeden och har alltid fokus på bemötande, tillgänglighet och kvalitet. På Vårdcentralen finns fysioterapeuter, arbetsterapeut, rehabkoordinator och psykolog. Vi har även BVC och ansvarar för ett äldreboende i närområdet. Ett spännande val för dig som vill ha ett meningsfullt arbete!
Vem söker vi?
Vi letar efter dig med svensk legitimation som läkare. Vi hoppas att du är kommunikativ, pedagogisk, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta samt att du har goda kunskaper i svenska språket. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet - för oss är rätt person lika viktigt som rätt kompetens.
Anställning och ansökan
Tjänsten är en tillsvidaretjänst. Vi applicerar provanställning. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras med rätt kandidat. Vi hanterar ansökningar löpande, så passa på att sök redan idag!
Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Verksamhetschef, Monika Ekström, monika.ekstrom@amadeuskliniken.se
alt. 0703-548264
ST-läkare David Wirestrand, david.wirestrand@amadeuskliniken.se
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Vi undanber oss vänligen all kontakt med rekryterings- och bemanningsbolag.
Mottagning
Vi erbjuder dig och din familj lättillgänglig hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Oavsett vilken fas i livet du befinner dig i, om du upplever små eller stora besvär så är du välkommen till oss. Vi hjälper dig snabbt vidare till just den kompetens som du behöver för att återvinna och behålla din hälsa och fortsätta livet i balans. Vi arbetar för korta väntetider till kliniken och det är för oss självklart att du skall känna dig nöjd med ditt besök hos oss på Amadeuskliniken.Publiceringsdatum2025-10-19Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/301". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Amadeuskliniken Söndrum Kontakt
Monika Ekström 0703548264 Jobbnummer
9563534