ST-läkare handkirurgi, Hand- och plastikkirurgiska kliniken, Umeå
2025-11-08
Vi söker en ST-läkare inom handkirurgi till Hand- och plastikkirurgiska kliniken i Umeå!
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Hand- och plastikkirurgiska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus bedriver högspecialiserad hand- och plastikkirurgi för patienter i den norra regionen. Kliniken har också två nationella högspecialiserade uppdrag inom plexus brachialiskirurgi och dysmeli. Inom kliniken arbetar cirka 100 medarbetare inom olika professioner. Hos oss finns en vårdavdelning, en mottagning, en operationsavdelning, en rehabiliteringsavdelning och en avdelning för medicinsk dokumentation.
Den handkirurgiska enheten består av cirka 10 medarbetare som tillsammans arbetar med att att diagnostisera och behandla skador och sjukdomar i handen, handleden och de perifera nerverna i övre extremiteten. Enhetens uppdrag omfattar bland annat behandling av akuta handskador, nerv- och senskador, artros, medfödda missbildningar samt rekonstruktiv kirurgi efter trauma eller sjukdom. Handkirurgerna samarbetar tätt med andra specialiteter och professioner för att återställa handens funktion och möjliggöra bästa möjliga livskvalitet för patienten.
Enheten verkar inom en liten välfungerande klinik, där kommunikations- och beslutsvägarna är korta. Det är en positiv stämning inom kliniken där medarbetarna är engagerade med en vilja att verka för en god vård och ett gott arbetsklimat.Publiceringsdatum2025-11-08Arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Tjänsten erbjuder en strukturerad specialistutbildning inom ett högspecialiserat område med nationella uppdrag såsom plexus brachialiskirurgi och behandling av medfödda missbildningar.
Inom handkirurgi kommer du att tränas till att bli specialist på utredning, bedömning, diagnostik, kirurgisk och icke-kirurgisk behandling samt uppföljning och rehabilitering av alla typer av skador och sjukdomstillstånd i handen och underarmen. Kompetensområdet omfattar även tillstånd som påverkar handens och armens funktion exempelvis missbildningar på handen och armen, skador på nervstammarna i den övre extremiteten och inom plexus brachialis, spasticitet på grund av exempelvis cerebral pares eller stroke samt tetraplegi.
Du får möjlighet att utvecklas inom mikrokirurgi, nervkirurgi och rekonstruktiv kirurgi och ingår i ett tvärprofessionellt team med hög kompetens och starkt kollegialt stöd. Verksamheten inom den handkirurgiska specialiteten är till stor del högspecialiserad. Vanliga och enkla tillstånd och skador ska kunna åtgärdas inom kirurgisk eller ortopedisk bassjukvård.
Utöver det specialitetsspecifika programmet deltar du som ST-läkare även i LEKA-utbildning. Ett program med fokus på ledarskap, ekonomi, kommunikation, administration, etik och tid för personlig reflektion för ST-läkare inom Region Västerbotten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad och har ett genuint intresse för att specialisera dig inom handkirurgi. Du har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård senast vid tillträde samt goda kunskaper i det svenska språket motsvarande nivå C1. Tidigare erfarenhet från kirurgiska specialiteter är meriterande samt pågående eller genomförd doktorandutbildning
För att trivas och utvecklas i rollen behöver du ha god problemlösningsförmåga och kunna hantera komplexa situationer med klinisk skärpa och omdöme. Du har förmåga att bibehålla fokus under tekniskt krävande ingrepp och är trygg i att fatta välgrundade beslut även när förutsättningarna förändras. Du arbetar med hög grad av precision och har ett stort intresse för kirurgiska tekniker, där finmotorik och fingerfärdighet är viktiga för att kunna utföra de detaljerade ingrepp som handkirurgin innebär.
Du är tekniskt skicklig, noggrann och har förmåga att förstå och anpassa dig till patientens behov. Kommunikation är en central del av arbetet och du kan förmedla viktig information på ett tydligt och empatiskt sätt. Som person är du samarbetsinriktad, lyhörd och delar gärna med dig av din kompetens för att bidra till god vård och ett positivt arbetsklimat. Du har tålamod och trivs med att hantera varierande patientfall i en utvecklingsinriktad sjukhusmiljö.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
