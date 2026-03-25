ST-läkare eller ST dubbelspecialisering till Vårdcentralen Brösarp
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Tomelilla Visa alla läkarjobb i Tomelilla
2026-03-25
, Ystad
, Sjöbo
, Simrishamn
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Tomelilla
, Ystad
, Sjöbo
, Skurup
, Hörby
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Nu välkomnar vi en ny kollega som vill göra sin ST i allmänmedicin hos oss. Är du redan specialistläkare men vill vidareutbilda dig till specialist i allmänmedicin? Då är du välkommen att göra din ST på Vårdcentralen Brösarp.
Hos oss får du som medarbetare chansen att arbeta i team med gott samarbete, ett öppet och tillåtande klimat där det finns förståelse för individuella behov och erfarenheter.
Vi befinner oss i hjärtat av Österlen med dess fantastiska omgivningar och goda pendlingsmöjligheter till bland annat Ystad, Simrishamn och Kristianstad.
Vårdcentralen Brösarp är en välfungerande, fullbemannad och stabil enhet med cirka 30 medarbetare. Vi har patienten i fokus, erbjuder hög vårdkvalitet och är måna om att ge god service med omtanke. Teamarbete, kvalitet, god arbetsmiljö och kompetensutveckling är viktiga faktorer på enheten.
På vårdcentralen finns läkarmottagning med sex allmänspecialister och två ST-läkare. Nio distriktssköterskor/sjuksköterskor ansvarar för distriktssköterskemottagning samt mottagningar inom diabetes, astma/Kol, hjärtsvikt, 24-timmars blodtrycksmätning, barnhälsovård (BVC) samt äldrevårds- och minnesmottagning. På vårt labb arbetar undersköterskor och vi har ett fint administrativt stöd av våra tre medicinska sekreterare.
Här finns också en paramedicinsk enhet ett stenkast från vårdcentralen med fysioterapeuter, psykoterapeuter, arbetsterapeut samt dietist. Vår filial i Kivik bemannas av sjuksköterska och undersköterska några dagar per vecka. Vi ansvarar även för två äldreboenden och har ett gott och nära samarbete med den kommunala hemsjukvården.
Vår högsta prioritet är att erbjuda våra 6 750 listade patienter en bred, högkvalitativ och professionell vård genom trygghet och hög tillgänglighet. Vi arbetar tvärprofessionellt med strävan att nå högsta möjliga tillgänglighet och erbjuda rätt vårdnivå för våra patienters bästa.
Vi är nu i en fas då vi skulle vilja välkomna ännu en ST-läkare till vårt engagerade team.Publiceringsdatum2026-03-25Arbetsuppgifter
Vi söker nu en legitimerad läkare för ST-tjänst med specialistinriktning allmänmedicin som är engagerad och intresserad av att utveckla primärvård i en positiv och inspirerande miljö.
I dina arbetsuppgifter ingår sedvanligt mottagningsarbete med planerade och akuta besök där du erbjuds ett stimulerande arbete som täcker hela det allmänmedicinska området.
Som ST-läkare följer du din ST-plan och vi erbjuder ett stödjande utbildningsklimat med kontinuerlig handledning under din väg mot specialistläkarkompetens. Under första året arbetar du på vårdcentralen och de följande fyra åren varvas vårdcentralsarbete med randning på specialistkliniker.
Utöver obligatoriska ST-kurser erbjuds du goda utvecklingsmöjligheter med kontinuerlig fortbildning, både internt och externt efter intresse och verksamhetens behov. Vidare förväntar vi att du är delaktig i förbättringsarbete och verksamhetsutveckling.
Vi arbetar med sambedömningsrond, ett arbetssätt där vi tillvaratar de olika professionernas kompetens. Det stärker och utvecklar vår teamsamverkan, ökar kontinuiteten och kvalitetssäkrar vårdarbetet. Vi arbetar tillsammans och erbjuder en hög tillgänglighet och kvalificerad primärvård till våra patienter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörig att verka inom svensk sjukvård samt är klar med AT alternativt BT. För att vara aktuell för tjänsten har du språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Har du tidigare erfarenhet av primärvård är det meriterande.
För att du ska trivas hos oss bör du ha ett genuint intresse för allmänmedicin och ha känsla för teamarbete med andra professioner. Viktigt är att du delar samma mål och visioner som vi har, att ge god, nära och kvalitativ vård till våra patienter. Du bör vara nyfiken och lyhörd för patienters behov och ha lätt för att anpassa dig efter olika omständigheter. Ditt arbete präglas av noggrannhet, struktur och ett flexibelt förhållningssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Tillsvidareanställning som ST-läkare kan föregås av tidsbegränsad anställning som underläkare under en period av tre till sex månader i enligt med regionala riktlinjer för tillsättning av ST-läkartjänst inom Primärvården.
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund - välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315043".
Detta är ett heltidsjobb.
org.nr 232100-0255
Region Skåne, Primärvården
Anna Rosén Nilsson, Verksamhetschef 0414-39 76 14
9819684