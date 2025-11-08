ST-läkare Anestesi- och intensivvård, AnOpIva, Umeå
Region Västerbotten, An op iva Umeå / Läkarjobb / Umeå Visa alla läkarjobb i Umeå
2025-11-08
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, An op iva Umeå i Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
På AnOpIva Umeå bedrivs akut och planerad operationssjukvård, anestesi med tillhörande postoperativ vård, intermediärvårdsavdelning, intensivvård för barn och vuxna samt sterilteknisk verksamhet i nära samverkan och i samarbete med övriga kliniker i länet. Kliniken ansvarar också för länets och regionens flygläkarjourverksamhet. I uppdraget ingår att bedriva forskning, utveckling och undervisning.
Hos oss jobbar vi tillsammans i tvärprofessionella team för att rädda, förbättra och förlänga liv. Det är en utmanande uppgift som vi tar oss an tillsammans. Att trivseln och teamkänslan är hög är avgörande för såväl patienterna som för vår egen hälsa. Därför jobbar vi aktivt med den målbild som vi gemensamt tagit fram: genom våra beteenden skapar vi en arbetsplats som präglas av trygghet, lärande, respekt och ett professionellt förhållningssätt. Vårt aktiva arbete med värderingar har resulterat i gott klimat, vilket syns i de medarbetarenkäter som genomförs. Vi är stolta över vår arbetsplats och vårt uppdrag.
Vill du ha ett utmanande arbete som verkligen spelar roll?
Nu söker vi nya ST-läkare inom anestesi- och intensivvård i Umeå!Publiceringsdatum2025-11-08Arbetsuppgifter
Tjänstgöring som ST-läkare är en specialistutbildning inom anestesi- och intensivvård. Som ST-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Hos oss får du ett spännande och roligt arbete, fullt av utmaningar och utvecklingsmöjligheter!
Som ST-läkare inom anestesi- och intensivvård arbetar du tillsammans med andra i ett team med patienten i fokus. Vi har en väl utarbetad ST-planering med handledning och utbildning. ST-läkarna deltar i ett regionalt utbildningsprogram för blivande anestesiologer. Programmet drivs tillsammans med Norra Sjukvårdsregionens studierektorer där ST-läkarna förväntas att någon gång under sin ST-tid vara delaktiga i både planering och genomförande.
Utöver det specialitetsspecifika programmet deltar du som ST-läkare även i EKA-utbildning för ST-läkare inom Region Västerbotten för måluppfyllelse av allmänna delmål. Ett program med fokus på ledarskap, ekonomi, kommunikation, administration, etik och tid för personlig reflektion för ST-läkare inom Region Västerbotten.
För att din ST-tid ska bli så perspektivrik som möjligt innefattar en ST-tjänst hos oss minst tre månaders tjänstgöring på annan ort, detta sker i dialog men företrädesvis på något av de andra sjukhusen i regionen.
Kvälls-, natt- och helgjourstjänstgöring ingår i arbetsuppgifterna.Kvalifikationer
Du har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård senast vid tillträde. Du har ett intresse för att specialisera dig inom anestesi- och intensivvård.
Förutom den formella behörigheten ställer vi stora krav på personlig lämplighet, till exempel flexibilitet och ansvarstagande samt utpräglad samarbetsförmåga. För att trivas i rollen tror vi att du som söker trivs att arbeta med högt tempo och snabba beslut. Vi ser positivt på forskningsmeriter och tidigare ledarskapserfarenheter.
Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1.
Inför anställning kommer vi begära att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret som inte är äldre än ett år.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286527". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, An op iva Umeå Kontakt
ST-chef
Birgit Edman birgit.edman@regionvasterbotten.se 090-785 34 60 Jobbnummer
9595064