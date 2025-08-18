ST-läkare allmänmedicin till norra och västra Dalarna
Region Dalarna / Läkarjobb / Mora Visa alla läkarjobb i Mora
2025-08-18
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Mora
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Att göra ST inom primärvården i Dalarna innebär ett spännande uppdrag med stor variation av patientmöten. Vi arbetar utifrån perspektivet att se hela människan och tar ett brett ansvar för individens välmående och tillfrisknande.
Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med att bygga en god och nära vård för våra invånare. Samtliga våra utbildande vårdcentraler har under 2024 i kvalitetssäkrande syfte blivit SPUR granskade.
Vid natursköna Siljansringen, i Västerdalarnas blomstrande bygd och till topparna i norr söker vi fler ST-läkare inom allmänmedicin till flera vårdcentraler, med Mora i mitten till våra mer lands-och glesbygdsprofilerade vårdcentraler runt om. Områdets storslagna natur och breda utbud av aktiviteter bjuder in till unika möjligheter vid sidan av arbetet. Här finns en stark sammanhållning mellan kollegor och team. Du ingår också i nätverket för ST-läkare allmänmedicin i regionen.
I länken nedan finns information om vilka vårdcentraler i området som just nu rekryterar ST för tillsättning under hösten 2025.
• länk*
För dig som vill arbeta som ST-läkare inom allmänmedicin erbjuder vi ett tillägg på 5000 kr per månad som betalas ut efter att halva ST-utbildningen är genomförd.
Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och tillgång till träningslokaler, gruppträning och gym på våra större anläggningar.
ST-läkare allmänmedicin till norra och västra DalarnaPubliceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär vanligt förekommande arbetsuppgifter på en vårdcentral så som egen mottagning, barnhälsovård samt vård och samverkan med kommunen. Detta varvas med kurser och sidotjänstgöring.
Tjänstens innehåll följer målbeskrivningen enligt SOFS 2015/HSLF-FS 2021:8.
För din utveckling finns goda förutsättningar för att bygga kompetensen som specialist inom allmänmedicin. Vi erbjuder professionellt stöd i form av handledare och studierektor och engagerade administratörer som hjälper dig med exempelvis bokning av sidotjänstgöringar och kurser.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig med stort intresse för allmänmedicin. Du är lätt att samarbeta med samtidigt som du driver och tar ansvar över ditt eget arbete, är motiverad och har god självinsikt. Du har de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs under specialistutbildningen. Du kan kommunicera med patienter och kollegor obehindrat.
Vi bygger för framtiden och ser gärna att du har ett intresse av ett mer långsiktigt samarbete och en vilja att bidra till att utveckla primärvården. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
För att vara aktuell för tjänsten krävs giltig svensk läkarlegitimation alternativt att du vid tjänstens tillträde har fått det. Det går med andra ord bra att söka i slutet av AT eller BT.Så ansöker du
Du som söker har möjlighet att söka till flera vårdcentraler. Ange ditt första och eventuella andrahandsalternativ i ansökan. Eller lämna det förutsättningslöst så informerar vi mer under en eventuell intervju.
I din ansökan vill vi att du har följande dokument bifogade:
CV och personligt brev
För tjänsten relevanta intyg och rekommendationsbrev (om sådana finns)
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.
För tjänsten kan det vara aktuellt med inledande provanställning.Så ansöker du
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter
SYLF, sylfdalarna@gmail.com Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:580". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Ansvarig ST-rekrytering
Maria Eksrud 0250-493410 Jobbnummer
9462087