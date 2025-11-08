ST-läkare, Allmänmedicin, Primärvård, Skellefteå och Norsjö
Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Skellefteå / Läkarjobb / Skellefteå Visa alla läkarjobb i Skellefteå
2025-11-08
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Skellefteå i Skellefteå
, Norsjö
, Umeå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akuten, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken, 1177, Centrum för opererande verksamheter samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård.
Hälsocentralerna inom primärvården utgör vår viktigaste bas för den nära vården. Arbetet i primärvården kännetecknas av väl fungerande team av olika professioner som fokuserar på ett gott bemötande av patienter och närstående, god kvalité och tillgänglighet. Ständigt förbättringsarbete och en arbetsglädje är självklarheter. Det bidrar till framsteg och framgångar för att vi tillsammans kan forma framtidens primärvård.
Specialiteten allmänmedicin karaktäriseras av mötet med patienten genom hela livet. Du får möta människor i alla åldrar och som ST-läkare lär du dig under kvalitetssäkrad handledning att självständigt bedöma och behandla patienter med en stor variation av diagnoser. Du följer patienter över tid och tränas i att väga in personens hela livssituation.
Primärvården söker nu 7 ST-läkare för tjänster på någon av våra hälsocentraler i närsjukvårdsområdet. Vi matchar dina önskemål om placering med tillgängliga handledare. Vill du arbeta stadsnära eller i glesbygd? På en större hälsocentral eller på den lite mindre och familjära hälsocentralen? I det lilla samhället eller i stadskärnan?
Möjlighet till placering finns inom samtliga av våra tre primärvårdsområden:
• Område Syd: Anderstorp, Bureå, Burträsk och Lövånger hälsocentral.
• Område Väst: Erikslid, Heimdall, Boliden och Norsjö hälsocentral.
• Område Nord: Moröbacke, Ursviken, Kåge och Byske hälsocentral.
Intervjuer sker löpande.Publiceringsdatum2025-11-08Arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Primärvården ska utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper, svara för befolkningens behov av sådan grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens.
Som ST-läkare inom allmänmedicin möter du med andra ord patienter med en stor variation av diagnoser i såväl planerad som akut mottagning. Tillsammans med kollegor inom olika professioner skapar du god och nära vård för patienter och närstående. Mötet med patienter sker såväl fysiskt som digitalt.
Utöver det specialitetsspecifika programmet deltar du som ST-läkare även i LEKA-utbildning. Ett program med fokus på ledarskap, ekonomi, kommunikation, administration, etik och tid för personlig reflektion för ST-läkare inom Region Västerbotten.
Jour- och/eller beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Du har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård senast vid tillträde. Vidare ser vi att du har ett intresse för att specialisera dig inom allmänmedicin.
För att klara arbetet krävs goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1. B-körkort är ett krav för ST-tjänst inom primärvården.
Hänsyn tas till personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285468". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Skellefteå Kontakt
Verksamhetschef Väst
Karin Paulander Karin.Paulander@regionvasterbotten.se 0910-771000 Jobbnummer
9595066