ST-läkare, Allmänmedicin, Närsjukvårdsområde Umeå med krans
2025-11-08
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Region Västerbotten bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Västerbottens län och möter patienter i alla åldrar, både i tätort och glesbygd. Med 33 hälsocentraler och sjukstugor finns vi där du finns. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda vård med hög kvalitet där patienten är delaktig. Vi vill att våra medarbetare ska vara delaktiga, ha inflytande och känna stolthet över att arbeta i primärvården. Viktiga utvecklingsområden för oss är behovsanpassat vårdutbud och utveckla digitala tjänster. Vi ser ett stort värde i samarbete med andra aktörer i samhället.
Primärvårdsverksamheten i Umeå med krans är indelad i fyra basenheter; Nord, Syd, Väst och Öst. I våra basenheter ingår större och mindre hälsocentraler i stad och på landsbygd. Här finns chansen att se olika typer av primärvård, som också påverkas av närheten till sjukhus.
Vi vill att våra medarbetare ska vara delaktiga, ha inflytande och känna stolthet över att arbeta i regionens primärvård. Bra förbindelser med lokaltrafik möjliggör pendling till och från våra hälsocentraler!
Vi välkomnar dig till en kunnig och erfaren personalstyrka, där du tillsammans med övriga bidrar till att utveckla arbetsmetoder som främjar patientsäkerhet, tillgänglighet och god arbetsmiljö.
Nu söker vi ST-läkare till Närsjukvårdsområde Umeå med krans med placering för närvarande vid hälsocentralerna; Mariehem, Sävar och Robertsfors tillhörande basenhet Nord. Bjurholm, Vännäs samt Vindeln tillhörande basenhet Väst. Hörnefors samt Teg tillhörande basenhet Syd. Holmsund och Ålidhem tillhörande basenhet Öst.Publiceringsdatum2025-11-08Arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Specialiteten allmänmedicin karaktäriseras av mötet med patienten, genom hela livet. Som ST-läkare kommer du att möta människor i alla åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem likväl som att självständigt bedöma och behandla dessa, samt de upplevelser och besvär som inte orsakas av definierbar sjukdom. I det allmänmedicinska specialistarbetet följs en individs olika hälsoproblem över tid och i bedömningen av hälsoproblemen behöver personens hela livssituation vägas in. Du är en aktiv deltagare i läkargruppen och samverkar med övriga yrkesgrupper.
I din ST-anställning ingår jourtjänstgöring.
Utöver det specialitetsspecifika programmet deltar du som ST-läkare även i LEKA-utbildning. Ett program med fokus på ledarskap, ekonomi, kommunikation, administration, etik och tid för personlig reflektion för ST-läkare inom Region Västerbotten.Kvalifikationer
Du har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård senast vid tillträde. Du har ett intresse för att specialisera dig inom allmänmedicin.
Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1.
Du ska vara intresserad av att delta i verksamhetsutveckling och vara beredd på att ta eget ansvar i olika frågor. Personliga egenskaper som värderas högt är god kommunikativ förmåga, god samarbetsförmåga samt flexibilitet i arbetet.
Hänsyn tas till personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
För placering inom Primärvård krävs att du har B-körkort.
ÖVRIGT
Fackliga representanter, Västerbottens läns läkareförening (VLF); Telefonnummer: 090-785 00 00 (vxl)
Ellen Hjelmare (VLF), PV-område Öst
Andreas Lindmark (VLF), PV-område Nord
Thomas Ek (VLF), PV-område Väst
Lena Bordeianu (VLF), PV-område Syd
Basenhets studierektor; 090-785 00 00 (vxl)
Thomas Lindgren, ST-studierektor PV-område Öst
Jens Persson, ST-studierektor PV-område Väst.
Johan Sjöström ST-studierektor PV-område Syd
Vid ansökan kommer du att få ange vilken eller vilka hälsocentraler du är intresserad av.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Läs mer: https://www.regionvasterbotten.se/vara-arbetsplatser/primarvard Ersättning
