ST-läkare - Välkommen till en variationsrik vardag på akutkliniken!
Region Kronoberg / Läkarjobb / Växjö Visa alla läkarjobb i Växjö
2025-09-13
Akutkliniken är händelsernas centrum! Här är ingen dag den andra lik och du kommer att mötas av en arbetsplats med puls, fart och fläkt. Här möter du människor i alla åldrar och med olika bakgrund vilket medför en stor variation i arbetet. Hos oss får du ett omväxlande, utmanande och roligt arbete!
Akutkliniken är en länsövergripande klinik med cirka 200 anställda placerade på akutmottagningen och akutvårdsavdelningen i Växjö samt akutmottagningen i Ljungby. Akutläkarna är en engagerad grupp med stora påverkansmöjligheter som månar om varandra, såväl som våra patienter för en god arbetsmiljö och patientsäker vård. Vi är en akademisk akutklinik, full av potential och goda förutsättningar för utveckling!
Vi erbjuder ett brett utbud av personalförmåner för dig som väljer att arbeta inom Region Kronoberg. Här är några av de förmånerna vi har att erbjuda:
• Växla in semesterdagar: Om du är över 40 år tilldelas du 31 semesterdagar. Du har möjlighet att växla in de semesterdagar som överstiger 25 till ekonomisk ersättning.
• Föräldrapenningtillägg: Vi värdesätter din tid med familjen och erbjuder föräldrapenningtillägg under din föräldraledighet.
Som ST-läkare på akutkliniken arbetar du på akutmottagningen och akutvårdsavdelningen i Växjö. Du möter patienter i det mest akuta skedet och vi jobbar tätt tillsammans för att ge den bästa vården. Patienterna har varierande vårdbehov, bakgrunder och sjukdomar vilket leder till utveckling och bred kunskap inom din yrkesprofession.
Våra akutläkare tar hand om hela patienten och det kan handla om allt från akuta svåra sjukdomar till kroniska sjukdomar, från kirurgi och repositioner till EKG och feber. Som ST-läkare deltar du under handledning i alla, inom specialiteten, förekommande arbetsuppgifter. Utbildningen sker inom ramen för ST-programmet med individuell handledning och utformning av ett personligt anpassat ST-kontrakt. Du får tillgång till en generös utbildningspott som möjliggör vidareutbildning och deltagande på kongresser eller liknande. Därutöver har Region Kronoberg ett eget FoU-centrum med ett flertal forskare.
Tjänsten innebär stora möjligheter att tillsammans med klinikledningen skapa ett nytänkande/utvecklande sätt att arbeta med akutsjukvård.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare, brinner för akutsjukvården och vill utbilda dig till specialist inom akutsjukvård. Vi ser att du arbetar med nya idéer och kreativa lösningar för att bidra till framtidens akutsjukvård. Det är viktigt för oss att du har lätt för att skapa öppna och förtroendefulla relationer och att du strävar efter en helhet i tanke såväl som handling. Som ST-läkare på akutkliniken fattas många beslut i samarbete med kollegor, vilket gör att du behöver vara trygg i att göra din röst hörd samt öppen för dialog och teamarbete. Har du erfarenhet inom akutsjukvård är det meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
