ST-block i Psykiatri till Universitetskliniken Psykiatri Sydväst

Universitetskliniken Psykiatri Sydväst drivs av visionen att erbjuda den bästa psykiatriska vården i Sverige. Vi är en del av SLSO psykiatri och har omfattande samverkan med Karolinska Institutet. Kliniken präglas av forskning, nytänkande, innovationer och ständig utveckling. Psykiatri Sydväst är i sin helhet samlad i Flemingsberg vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. http://psykiatrisydvast.se//
Psykiatri Sydväst tillhör SLSO inom Region Stockholm och är en universitetsklinik som är med och driver utvecklingen inom svensk psykiatri.
PSV har ett brett utbud av psykiatrisk vård. Som ST-läkare hos oss är du placerad på olika avdelningar och mottagningar enligt ditt individuellt utformade utbildningsprogram. Klinikens verksamheter, fem heldygnsvårdsavdelningar med olika inriktningar, ECT enhet och jourmottagning samt sju öppenvårdsmottagningar, finns samlad i Flemingsberg vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.
Hos oss tas du hand om av administrationen, ST-studierektor, en huvudhandledare och ST-gruppen. Vi håller ST möte varje månad i fortbildningssyfte. Varje måndag under terminerna har vi intern utbildning lunchtid. Flextid och 5000 kr i årligt friskvårdsbidrag ingår. Som forskande ST läkare är du också välkommen att delta i någon av forskargrupperna för kollegialt stöd, handledning och utbildning.
Som ST läkare på Psykiatri sydväst, strävar vi efter att låta dig växa in i rollen som kompetent och erfaren specialist i psykiatri. Du blir en del av en gemytlig och dynamisk ST-grupp på drygt 40 kollegor. Hos oss på PSV kommer du att få jobba jämsides med överläkare inom både öppen- och slutenvården, många är forskningsaktiva och har spetskompetens inom sitt område.Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du en komplett ST-utbildning med engagerad handledning. Du ska också gå behövliga kurser samt sidoutbildningar för att uppnå specialistkompetens. I ST-tjänsten ingår det jourtjänstgöring, även nattetid.Kvalifikationer
Legitimerad läkare i Sverige och gärna med erfarenhet av psykiatri.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift (lägst C1).
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Intresse för forskning, undervisning och ledarskap är meriterande.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för psykiatri och som vill vara med och utveckla den psykiatriska vården i Sverige. Du har gedigen och bred kunskap och kompetens inom svensk sjukvård samt är samarbetsorienterad. Du ska också vara villig till att handleda och handledas av kollegor. Pedagogisk förmåga premieras. Du är insatt i och följer evidensbaserade behandlingsmetoder och uppdaterar dina kunskaper kontinuerligt.Dina personliga egenskaper
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet.
