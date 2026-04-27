ST- läkare till Psykiatri Södra Stockholm
2026-04-27
Psykiatri Södra Stockholm strävar efter att bli ett föredöme inom svensk psykiatri. Vi arbetar personcentrerat, erbjuder rätt kompetens för patientens behov, betonar tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Vi satsar fortsatt på utvecklingsarbete inom områdena patientsäkerhet, vårdprocesser och vår viktigaste resurs medarbetaren. Vi är över 750 engagerade medarbetare som erbjuder patienter god, säker och jämlik vård.
Engagerad, nyfiken ST-läkare sökes!
Rollen som ST-läkare
Hos oss får du en komplett ST-utbildning med engagerad handledning och alla kurser samt sidoutbildningar som du behöver! Vi har ett nära samarbete med Karolinska Institutet och vi välkomnar om du har intresse för vetenskaplig fördjupning. Flera spännande forskningsprojekt pågår inom kliniken. Psykiatri Södra Stockholm har ett brett utbud av psykiatrisk vård med flera öppenvårdsmottagningar och vårdavdelningar belägna i de södra delarna av Stockholm samt i Nacka och Värmdö. Som ST-läkare hos oss är du placerad på olika heldygnsvårdsavdelningar och mottagningar enligt ditt individuellt utformade utbildningsprogram. Vårt arbetssätt är i multiprofessionella team där patientens integritet och autonomi är i fokus.
Våra förväntningar på dig
Vi söker dig som har ett genuint intresse för psykiatri och som vill vara med och utveckla en av Sveriges största psykiatriska kliniker. Du är engagerad, driven och har viljan att lära och utvecklas. Du delar gärna med dig av erfarenheter samtidigt som du är lyhörd och pedagogisk. Självklart brinner du för frågor kring psykiatrins utveckling och håller dig uppdaterad med det senaste inom området. Vidare ställer vi krav på att du har svensk läkarlegitimation. Du behöver ha goda kunskaper i det svenska språket (minst nivå C1).
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi är många engagerade medarbetare och handledare. Vår ST-studierektor säkerställer att du får hög kvalitet i din utbildning. Du får en huvudhandledare som följer dig genom hela
ST- utbildningen och i det kliniska arbetet har du utsedda kliniska handledare. Vi erbjuder möjlighet att arbeta på en arbetsplats som ger utrymme för personlig och professionell utveckling på både individuell nivå och gruppnivå. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där vi tillsammans ser till att patienterna får den bästa möjliga vården. Vi har ett aktivt ST-råd som fyller en viktig funktion för både ST-läkarna och kliniken. Som arbetsgivare månar vi om våra medarbetares hälsa och välmående och erbjuder bland annat flextid, friskvårdstimme, 25% rabatt på 30-dagars, 90-dagars och års SL-biljetter samt 5000 kr i årligt friskvårdsbidrag.
Låter det intressant?
Du söker tjänsten med CV, personligt brev och intyg. Vi tillämpar löpande intervjuer i denna rekryteringsprocess. Tillträde enligt överenskommelse. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Kliniken tillämpar SLSO:s riktlinjer för registerkontroll mot belastnings- och misstankeregistret.
Vi ser fram emot att få träffa dig! Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri, Psykiatri Södra Stockholm Kontakt
Catherine Udén 070-1643697 Jobbnummer
9876277