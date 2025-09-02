ST- läkare i allmänmedicin till Möllevångens vårdcentral
2025-09-02
Vi söker en engagerad ST-läkare i allmänmedicin
Är du läkare med ett genuint intresse för primärvård och vill genomföra din specialistutbildning i allmänmedicin hos en arbetsgivare som sätter både handledning och utveckling i fokus? Då är du varmt välkommen till oss!
Vi är en välfungerande vårdcentral med ett kompetent och engagerat team av allmänläkare, ST-läkare, gynekolog, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, psykolog och administrativ personal. Vi värdesätter ett gott arbetsklimat, patientsäkerhet och professionell utveckling. Hos oss får du arbeta i en stimulerande miljö där utbildning är en prioritet - vi följer Region Skånes utbildningsmodell för ST-läkare i allmänmedicin.Dina arbetsuppgifter
Som ST-läkare i allmänmedicin kommer du successivt att ta ansvar för egen patientmottagning inom primärvårdens breda spektrum. Du kommer att få:
• Klinisk handledning av erfarna specialister
• Tid avsatt för studier, handledning och reflektion
• Delta i vårdcentralsmöten, kvalitetsarbete och förbättringsprojekt
• Genomföra obligatoriska placeringar inom exempelvis BVC, mödravård, psykiatri, internmedicin, geriatrik m.fl.
• Deltaga i regelbunden kompetensutveckling och ST-utbildningar som ordnas inom Region Skåne
Vi erbjuder dig
• En utbildningstjänst enligt Region Skånes målbeskrivning för ST i allmänmedicin
• En strukturerad introduktion och tydlig individuell utbildningsplan
• Kollegialt stöd och engagerad handledare
• Ett öppet, trevligt och samarbetsinriktat arbetsklimatKvalifikationer
• Legitimerad läkare som gjort AT-tjänst i Sverige eller du är klar med din BT och söker dig vidare till ST- i Allmänmedicin.
• God kommunikationsförmåga och ett empatiskt förhållningssätt
• Intresse för primärvård och ett långsiktigt engagemang
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
