ST tjänst i Reumatologi, VE Reumatologi i Lund/Malmö

Reumatologiska sektionen vid Skånes universitetssjukhus (Sus) ansvarar för såväl bred reumatologisk sjukvård som regionvård av patienter med inflammatoriska reumatologiska sjukdomar och nationell högspecialiserad vård av patienter med systemisk skleros. Regionvården hanterar komplicerade patienter från södra sjukvårdsregionen. Sektionen ansvarar också för barnreumatologi där läkarna är anställda vid reumatologiska enheten men vården bedrivs på Barn- och ungdomssjukhuset (Bus) i Lund. Vi har en vårdavdelning i Lund, en dagvård för komplicerade utredningar, reumatologisk öppenvårdsmottagning i Lund och Malmö inklusive infusionsplatser och reumatologisk dagvårdsrehabilitering.
Forskningen som är omfattande spänner från bindvävsbiologi via immunologi och epidemiologi till terapistudier och rehabilitering. Nära samarbetsformer med flera specialiteter finns etablerade och internt arbetar vi i team. Den snabba utvecklingen inom reumatologi under de senaste åren och väntande pensionsavgångar har lett till att behovet av reumatologer är stort. Kunskapen om bakomliggande orsaker har ökat, vilket lett till utveckling av nya läkemedel och behandlingsprogram med tidig diagnostik och tidigt insatt behandling vid reumatiska sjukdomar. Vi behöver nu anställa ST-läkare i reumatologi. Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Vi söker nu två ST-läkare med intresse för reumatologi och forskning.
Tjänstgöringen innebär arbete i både slutenvårdsverksamhet i Lunds samt öppenvårdsverksamhet i Malmö och Lund samt i vissa fall på våra konsultorter inom Skåne. Du kommer även vara internmedicinsk jour i Lund under din ST. Tjänsterna syftar till specialisering i reumatologi. Du kommer att ingå i en ST/underläkargrupp om cirka 15 personer. Som ST-läkare erbjuds du gedigen utbildning inom reumatologi och du kommer att genomföra ST reumatologi enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Detta innefattar goda möjligheter till kvalitetsarbete, vetenskapligt arbete och fördjupning i olika diagnosområden.
För att ST-tjänsten ska bli så givande som möjligt kommer din utbildningsplan att utformas i samråd med studierektor och handledare. Utbildningen sker inom ramen för ST-programmet med individuell handledare och utifrån ett ST-kontrakt som utformas tillsammans med studierektor, sektionschef samt handledare. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Erfarenhet eller intresse för forskning är meriterande.
Du har god kommunikationsförmåga och kan på ett tydligt och pedagogiskt sätt förmedla kunskap och budskap. Vi förutsätter att du har en god samarbetsförmåga och att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Intresse för forskning och utveckling är av central betydelse. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
