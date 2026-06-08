ST läkare till Barnsjukvården, Gällivare sjukhus
Region Norrbotten / Läkarjobb / Luleå Visa alla läkarjobb i Luleå
2026-06-08
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Verksamhetsområdet Barnsjukvård i Norrbotten är en länsklinik och tillhör Division Medicin och Akut omhändertagande. Hos oss arbetar specialiteterna barn- och ungdomsmedicin och barn- och ungdomshabilitering nära tillsammans, och en omfattande samverkan bedrivs även mot barn- och ungdomspsykiatri samt med övriga vårdgrannar inom och utom Region Norrbotten. En omfattande samverkan sker även tillsammans med samtliga kommuner i Norrbotten.
De största barnverksamheterna finns vid Gällivare och Sunderby sjukhus och där bedrivs även länets slutenvård. Barnmedicinsk mottagningsverksamhet finns utöver i Gällivare och Sunderbyn även i Piteå, Kalix och Kiruna, och samtliga orter förutom Kiruna har även barn- och ungdomshabilitering.
Verksamheten i Gällivare har ett drygt 50-tal medarbetare med en mängd olika kompetenser. Verksamheten är i huvudsak lokaliserad till Gällivare, men en mindre mottagning finns i Kiruna. Upptagningsområdet är befolkningsmässigt litet men stort till ytan. Med hänsyn till de stora avstånden bedrivs en mångfacetterad verksamhet där så gott som samtliga patientkategorier tas om hand. På läkarsidan har vi i Gällivare idag tre överläkare och en specialistläkare. Vi söker nu dig som vill bli ST-läkare hos oss då vi önskar utöka vårt team.
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad läkare. Meriterande är om du har kunskaper i VAS och Cosmic samt språkkunskaper i minoritetsspråken. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Som person är du initiativtagande och kvalitetsmedveten. Du värderar och ser nyttan av samarbete med andra samt är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet.
Det här får du arbeta med
Barnmottagningen bedriver sedvanlig barnmedicinsk verksamhet men med stor variation och patienter ur flera subspecialiteter. Man bedriver dagvård och även avancerad diagnostik. I arbetet ingår även arbete inom barnhabilitering, samverkan med BUP samt vårdnivåer utanför sjukhuset till exempel elevhälsa och socialtjänst.
Barnavdelningen i Gällivare har åtta vårdplatser där barn upp till 18 års ålder vårdas, neonatal vård från 32 veckors gestationsålder. Självfallet sker detta i gott samarbete med övrig barnsjukvård i Norrbotten samt en välfungerande riks-och regionsjukvård. Eftersom kliniken har ett litet befolkningsunderlag i kombination med stora geografiska avstånd ligger ett stort ansvar i att hantera ett akut omhändertagande för en mängd olika tillstånd. Därav ingår cirka 2 års tjänstgöring på större sjukhus i ST-tjänstgöringen och så även utbildningssatsningar.
Det här erbjuder vi dig
Utbildningstid samt kontinuitet med handledning
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid, dagtid. Tillträde enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi tillämpar registerkontroll före beslut om anställning enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "206866". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Verksamhetschef
Lena Norén lena.noren@norrbotten.se +46761354955 Jobbnummer
9952811