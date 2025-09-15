ST - läkare till Reumatologmottagningen, Sunderby Sjukhus
2025-09-15
Hos oss på Reumatologmottagningen arbetar vi i team kring patienten för att använda alla medarbetares kompetenser på bästa sätt. Vi har en stabil grupp med kompetenta och erfarna kollegor som tillsammans strävar mot att ge Norrbottens befolkning en god reumatologisk vård.
Vi sökerVi söker dig som har svensk läkarlegitimation samt goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av journalsystemen Cosmic, VAS och SRQ samt tidigare arbete inom reumatologi eller allmänmedicin.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi vill att du är flexibel, har en god helhetssyn, arbetar strukturerat samt har god samarbetsförmåga.
Det här får du arbeta med
Som ST-läkare hos oss ingår du i en mindre läkargrupp där alla får komma till tals och har möjlighet att påverka. Vi har regelbundna avstämningar och möten tillsammans i hela gruppen samt även regelbundna ronder med andra berörda kliniker.
Vi bedriver öppenvård med jourmottagning, utredning samt uppföljande besök, vilket innefattar både planerade och mer akuta besök. På vår behandlingsenhet erbjuder vi infusionsbehandling till våra patienter som är i behov av detta.
Du kommer arbeta nära undersköterska samt sjuksköterska, och vi har även ett gott samarbete med paramedicin kring våra patienter
Det här erbjuder vi dig
• Möjlighet att vara med och vidareutveckla Norrbottens reumatologiska vård
• Tätt samarbete i tvärprofessionella team med erfaren handledare
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenTjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, dagtid. Arbetstid 7.30-16 vardagar.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
NLF
Jenny Hedgren Rönnlund jenny.hedgren-ronnlund@norrbotten.se 0705633881 Jobbnummer
9509150