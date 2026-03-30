SSK till kombinationstjänst på Fagersta kommun och Region Västmanland
2026-03-30
Fagersta ligger i norra Västmanland. Kommunen har en omfattande samverkan med närliggande kommuner. Det geografiska läget är mycket bra med närhet till ett stort befolkningsområde. I kommunen är vi idag cirka 13 100 invånare.
Välkommen till ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för utifrån kommunens gemensamma värdegrund; samarbete, trygghet, ansvar, respekt - STAR.
Hos oss har du möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag och frikort till simhall, gym och utomhusbad.
Om arbetsplatsen - det här är vi!
Hälso- och sjukvården i Fagersta är i en spännande utvecklingsfas och vi söker nu en engagerad och utvecklingsinriktad sjuksköterska till en unik kombinationstjänst.
Her får du möjlighet att arbeta på flera olika arbetsplatser och vara en del av omställningen till en mer sammanhållen, nära vård i Västmanland.
Som sjuksköterska i denna tjänst kommer du att rotera mellan olika arbetsplatser inom Fagersta kommuns hälso- och sjukvård och Västmanlands sjukhus Fagersta. Detta ger dig en unik möjlighet att bredda din kompetens och utvecklas genom varierande och utmanande arbetsuppgifter.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Samordna, leda och ansvara för hälso- och sjukvårdsinsatser. Planera, genomföra och utvärdera omvårdnadsinsatser. Samverka med team både internt och externt för att tillgodose den enskildes behov. Handleda och delegera omvårdnadspersonal samt ge råd och stöd till övriga professioner i teamet.
De arbetsplatser du kommer att rotera mellan är:
- Fagersta kommuns hälso- och sjukvård: Arbeta med patienter på särskilt boende, korttidsenheter, hemsjukvård samt inom LSS och psykiatri.
- Närvårdsteam Fagersta och avancerad hemsjukvård: Arbeta med patienter som är för sjuka för primärvård men för friska för sjukhusvård, och ge dem en individanpassad vård i hemmet.
- Fagersta sjukhus vårdavdelning 1: Arbeta med medicinskt stabila patienter som genomgår eftervård, rehabilitering eller väntar på kommunala insatser.
Genom att arbeta i denna kombinationstjänst får du:
Erfarenhet av att arbeta inom flera olika verksamheter. En utvecklad kompetens inom vårdnivåer och vårdens övergångar. Möjlighet att vara delaktig i utvecklingen av Framtidens Nära vård - en kompetens som blir allt viktigare på arbetsmarknaden. En trygg och hållbar anställning med konkurrensförmåner, såsom friskvårdsbidrag och interna utbildningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård och/eller avdelningsarbete samt avancerad hemsjukvård. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Cosmic är meriterande. B-körkort är ett krav.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är nyfiken, flexibel och har en vilja att prova något nytt och unikt för Västmanland. Du är trygg och stabil, har god samarbetsförmåga och kan också ta eget ansvar och leda omvårdnadspersonal på ett motiverande sätt.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 12 april 2026.
Bifoga intyg och betygshandlingar med din ansökan.
För anställning krävs uppvisande av utdrag från Polisens belastningsregister.
Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
